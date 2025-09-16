Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Donaldas Trumpas sako, kad susitarimas dėl „TikTok“ jau pasiektas

2025-09-16 16:51 / šaltinis: BNS
2025-09-16 16:51

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos ir Kinija pasiekė susitarimą dėl vaizdo įrašų programėlės „TikTok“.

Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)

0

„Mes turime susitarimą dėl „TikTok“, aš pasiekiau susitarimą su Kinija, penktadienį kalbėsiuosi su prezidentu Xi (Jinpingu), kad viską patvirtinčiau“, – žurnalistams sakė D. Trumpas, išvykdamas iš Baltųjų rūmų valstybinio vizito į Britaniją.

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas išvakarėse sakė, kad JAV ir Kinija suderino susitarimo dėl ginčo dėl socialinio tinklo „TikTok“ pagrindus.

Vėliau kinų prekybos viceministras Li Chenggangas taip pat teigė, kad Jungtinės Valstijos ir Kinija suderino susitarimo dėl „TikTok“ ateities pagrindus „bendradarbiaujant, mažinant kliūtis investicijoms ir skatinant atitinkamą ekonominį ir prekybinį bendradarbiavimą“, tačiau pabrėžė, kad Pekinas gins savo nacionalinius interesus, pranešė valstybinė žiniasklaida.

Itin populiariai vaizdo įrašų dalijimosi programėlei, turinčiai daugiau kaip 170 mln. amerikiečių vartotojų, gresia pavojus dėl pernai priimto JAV įstatymo, kuriame nurodoma, kad „TikTok“ privalo atsiskirti nuo savo kinų savininkės „ByteDance“ antraip bus uždaryta Jungtinėse Valstijose.

Šis JAV įstatymas turėjo įsigalioti sausio 19 dieną, likus dienai iki D. Trumpo inauguracijos.

Tačiau respublikonas sustabdė šį draudimą, pratęsdamas nuosavybės struktūros pakeitimo terminą 75 dienomis – nuo ​​sausio 19 iki balandžio 4 dienos.

Vėliau šis terminas dar kelis kartus buvo pratęstas, kad „ByteDance“ surastų naują „TikTok“ pirkėją už Kinijos ribų.

Naujausias pratęsimas turi baigti galioti trečiadienį.

Nors D. Trumpas ilgą laiką rėmė „TikTok“ uždraudimą, vėliau pakeitė poziciją ir pažadėjo ginti šį socialinį tinklą, įsitikinęs, kad jis padėjo jam sulaukti jaunų rinkėjų paramos lapkričio prezidento rinkimuose.

