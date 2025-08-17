Atskleista, ką Melania Trump laiške rašė Putinui: prašė 1 dalyko

Pirmosios ponios biuras šeštadienį pasidalijo „Fox News“ straipsniu socialiniame tinkle „X“ su trumpu laišku. Tai įvyko kitą dieną po to, kai D. Trumpui ir V. Putinui nepavyko pasiekti proveržio dėl karo Ukrainoje.
Pasak „Fox News“, V. Putinas perskaitė „taikos laišką“ iškart kai D. Trumpas jį jam įteikė, stebint abiejų pusių delegacijoms.
„Šiandienos pasaulyje kai kurie vaikai yra priversti tyliai juoktis, nepaliesti juos supančios tamsos“, – rašoma laiške, kurį pasirašė pirmoji ponia ir kuriame Ukraina nebuvo konkrečiai paminėta.
„Pone Putinai, jūs vienas pats galite atkurti jų melodingą juoką, – priduriama laiške. – Apsaugodami šių vaikų nekaltumą, jūs padarysite daugiau nei pasitarnavimas vien Rusijai – jūs pasitarnausite visai žmonijai.“
Our incredible First Lady @MELANIATRUMP shared this powerful, deeply moving letter with President Putin. She speaks from the heart of every American in calling for a world where children, regardless of where they are born, can live in peace. pic.twitter.com/Soqrv1euAmREKLAMAREKLAMA— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 16, 2025
„Tokia drąsi idėja peržengia visus žmonių susiskaldymus, ir jūs, pone Putinai, esate tinkamas įgyvendinti šią viziją vienu rašiklio brūkštelėjimu šiandien, – rašoma laiške. – Atėjo laikas.“
Liepos mėnesį JAV prezidentas teigė, kad jo žmona, gimusi Slovėnijoje, padėjo pakeisti jo požiūrį į V. Putiną.
„Grįžtu namo ir sakau pirmajai poniai: „Žinai, šiandien kalbėjausi su Vladimiru, puikiai pasikalbėjome“, – prisiminė D. Trumpas.
„O ji atsakė: „Tikrai? Ką tik buvo smogta dar vienam miestui.“
Susitikimas Aliaskoje
D. Trumpas bandė suartėti su V. Putinu netrukus po antrosios kadencijos pradžios, prieš tai per rinkimų kampaniją žadėjo užbaigti karą Ukrainoje per 24 valandas.
Pirmaisiais naujosios kadencijos mėnesiais jis daugiausia pyktį nukreipė į Ukrainą dėl susitarimo nebuvimo, tačiau pamažu pradėjo reikšti nusivylimą, kad V. Putinas tęsia atakas prieš Ukrainą.
Prieš aukščiausiojo lygio susitikimą Aliaskoje D. Trumpas perspėjo apie „rimtas pasekmes“, jei Rusija nesutiks su paliaubomis.
Tačiau po susitikimo su V. Putinu Trumpas atsisakė reikalavimo dėl paliaubų, sakydamas, kad geriausias būdas užbaigti karą „yra tiesiogiai siekti taikos susitarimo“.
V. Putinas jau seniai pasisako už derybas dėl galutinio taikos susitarimo. Šią strategiją Ukraina ir jos Europos sąjungininkės kritikavo kaip būdą laimėti laiko ir paspartinti Rusijos puolimą mūšio lauke.
