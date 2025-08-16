Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po Trumpo susitikimo su Putinu Merzas sušaukė neeilinį ministrų kabineto posėdį

2025-08-16 12:38 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-08-16 12:38

Po pokalbio telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sušaukė neplanuotą kabineto posėdį, skelbia „Bild“.

Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)
48

Po pokalbio telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sušaukė neplanuotą kabineto posėdį, skelbia „Bild“.

REKLAMA
0

Portalo duomenimis, posėdis turėjo prasidėti 10:30 vietos laiku (11:30 Lietuvos).

Skelbiama, kad tada F. Merzas nori informuoti apie D. Trumpo ir Kremliaus vadovo Vladimiro Putino susitikimo rezultatus.

Putino ir Trumpo susitikimas
(48 nuotr.)
(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

ES: Donaldas Trumpas informavo Volodymyrą Zelenskį, Europos lyderius apie derybas Aliaskoje

JAV prezidentas D. Trumpas anksti šeštadienį susisiekė su Ukrainos lyderiu V. Zelenskiu ir Europos vadovais, kad aptartų savo susitikimą su Rusijos prezidentu V. Putinu Aliaskoje, pranešė Europos Komisijos (EK) atstovas spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

Po to Europos lyderiai surengė antrą pokalbį, kad aptartų tolesnius veiksmus dėl karo Ukrainoje, teigė atstovas.

REKLAMA

D. Trumpas daugiau nei valandą kalbėjosi su V. Zelenskiu, Jungtinės Karalystės (JK) ministru pirmininku Keiru Starmeriu, Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu, NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte ir EK pirmininke Ursula von der Leyen, sakė atstovas spaudai.

Anot Ukrainos prezidentūros, D. Trumpas pirmiausia kalbėjosi su V. Zelenskiu, o vėliau prie pokalbio prisijungė kiti Europos lyderiai.

REKLAMA
REKLAMA

Baltieji rūmai taip pat patvirtino įvykus šiam skambučiui.

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit) žurnalistams lėktuve „Air Force One“ teigė, kad D. Trumpas surengė ilgą pokalbį su V. Zelenskiu skrydžio atgal į Vašingtoną metu.

JAV prezidentas iš lėktuvo išlipo šeštadienį 2 val. 45 min. vietos (9 val. 45 min. Lietuvos) laiku ir į žurnalistų klausimus neatsakė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ES atstovas spaudai pridūrė, kad Europos vadovai surengė savo pokalbį telefonu, kad aptartų derybų rezultatus.

D. Trumpas ir V. Putinas penktadienį vykusiame susitikime Aliaskoje nepasiekė jokio akivaizdaus proveržio karo Ukrainoje klausimu: nors atkreipė dėmesį į sutarimo sritis ir atnaujino draugystę, tačiau nenuskambėjo jokių naujienų apie paliaubas.

Ukrainos lyderis kol kas viešai nereagavo į įvykusias derybas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Viktoras Orbanas (nuotr. SCANPIX)
Orbanas: „Šiandien pasaulis yra saugesnė vieta nei vakar“
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Iš Kremliaus – žinia dėl Putino susitikimo su Zelenskiu (10)
Medvedevas: „Tai jau Trečiasis pasaulinis karas“ (nuotr. SCANPIX)
Medvedevas džiūgauja po Putino ir Trumpo susitikimo: prakalbo apie pasiektus rezultatus (30)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Trumpas suprato, kad nėra toks stiprus, kaip manė: Aliaską paliko tuščiomis (18)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų