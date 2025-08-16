Po Trumpo susitikimo su Putinu Merzas sušaukė neeilinį ministrų kabineto posėdį

Portalo duomenimis, posėdis turėjo prasidėti 10:30 vietos laiku (11:30 Lietuvos).
Skelbiama, kad tada F. Merzas nori informuoti apie D. Trumpo ir Kremliaus vadovo Vladimiro Putino susitikimo rezultatus.
ES: Donaldas Trumpas informavo Volodymyrą Zelenskį, Europos lyderius apie derybas Aliaskoje
JAV prezidentas D. Trumpas anksti šeštadienį susisiekė su Ukrainos lyderiu V. Zelenskiu ir Europos vadovais, kad aptartų savo susitikimą su Rusijos prezidentu V. Putinu Aliaskoje, pranešė Europos Komisijos (EK) atstovas spaudai.
Po to Europos lyderiai surengė antrą pokalbį, kad aptartų tolesnius veiksmus dėl karo Ukrainoje, teigė atstovas.
D. Trumpas daugiau nei valandą kalbėjosi su V. Zelenskiu, Jungtinės Karalystės (JK) ministru pirmininku Keiru Starmeriu, Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu, NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte ir EK pirmininke Ursula von der Leyen, sakė atstovas spaudai.
Anot Ukrainos prezidentūros, D. Trumpas pirmiausia kalbėjosi su V. Zelenskiu, o vėliau prie pokalbio prisijungė kiti Europos lyderiai.
Baltieji rūmai taip pat patvirtino įvykus šiam skambučiui.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit) žurnalistams lėktuve „Air Force One“ teigė, kad D. Trumpas surengė ilgą pokalbį su V. Zelenskiu skrydžio atgal į Vašingtoną metu.
JAV prezidentas iš lėktuvo išlipo šeštadienį 2 val. 45 min. vietos (9 val. 45 min. Lietuvos) laiku ir į žurnalistų klausimus neatsakė.
ES atstovas spaudai pridūrė, kad Europos vadovai surengė savo pokalbį telefonu, kad aptartų derybų rezultatus.
D. Trumpas ir V. Putinas penktadienį vykusiame susitikime Aliaskoje nepasiekė jokio akivaizdaus proveržio karo Ukrainoje klausimu: nors atkreipė dėmesį į sutarimo sritis ir atnaujino draugystę, tačiau nenuskambėjo jokių naujienų apie paliaubas.
Ukrainos lyderis kol kas viešai nereagavo į įvykusias derybas.
