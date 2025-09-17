Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kubilius įspėjo dėl Europos gynybos: tai būtų didelė mūsų klaida

2025-09-17 09:02 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-09-17 09:02

Būtų „didelė klaida“, jei Europos Sąjunga (ES) neįtrauktų Ukrainos į savo gynybos struktūrą, sako Europos gynybos ir kosmoso komisaras Andrius Kubilius, rašo „Kyiv Independent“.

Andrius Kubilius (nuotr. BNS)

Būtų „didelė klaida", jei Europos Sąjunga (ES) neįtrauktų Ukrainos į savo gynybos struktūrą, sako Europos gynybos ir kosmoso komisaras Andrius Kubilius, rašo „Kyiv Independent".

10

 „Jei tikrai taip atsitiks, kad ateis vadinamoji X diena ir Putinas pradės agresiją prieš mus. Todėl turime suprasti, kad Putinas ateis su karo išbandyta armija, daug stipresne nei 2022 m., galinčia naudoti milijonus dronų“, – sako A. Kubilius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarosiomis dienomis Rusija sustiprino provokacijas prieš ES rytinę dalį. Rugsėjo 10 d. Maskva pažeidė Lenkijos oro erdvę, Varšuva numušė Rusijos dronus virš savo teritorijos – tai pirmasis toks atvejis nuo karo pradžios.

Rusijos išpuolis buvo pasmerktas Vakaruose, tačiau kartu paskatino Ukrainą ir Lenkiją tęsti bendrus dronų ir priešdroninių sistemų mokymus, pasinaudojant Kyjivo karo metu įgyta patirtimi.

„O demokratinėje Europos žemyno pusėje turime tik Ukrainos kariuomenę, kuri turi tokias pačias kovose patikrintas pajėgas. Būtų didelė mūsų klaida, jei nerastume geriausio būdo, kaip kuo greičiau integruoti Ukrainos pajėgas, Ukrainos (ginkluotąsias) pajėgas ir Ukrainos gynybos pramonę į kokią nors naują gynybos architektūrą“, – sako A. Kubilius.

Lenkijos prezidentas: „Turime daryti viską, kad būtume pasirengę karui“

Po to, kai į Lenkijos oro erdvę įskrido keletas rusų bepiločių orlaivių, šalies prezidentas Karolis Nawrockis paragino NATO stiprinti atgrasymo priemones.

Pirmadienį paskelbtame interviu Vokietijos dienraščiui „Bild“ K. Nawrockis sakė: „Turime padaryti viską, kad būtume pasirengę karui, nes tik tai užtikrina taiką“. Jis pridūrė tikintis, kad „tokie išpuoliai NATO teritorijoje“ daugiau nepasikartos ir kad aljansas bus dar geriau pasirengęs.

Praėjusią savaitę į Lenkijos oro erdvę įskrido mažiausiai 19 Rusijos bepiločių orlaivių, kuriuos neutralizuoti buvo pasitelktos Lenkijos ir NATO pajėgos – tai buvo pirmas kartas, kai virš Lenkijos teritorijos buvo numušamos nepilotuojamosios skraidyklės. Jų nuolaužų rasta skirtingose šalies vietovėse, kai kuriais atvejais – už šimtų kilometrų nuo rytinės sienos.

K. Nawrockis sakė esąs įsitikinęs, kad išpuolis buvo „tiesiogiai kontroliuojamas iš Maskvos“ ir parodė Rusijos prezidento Vladimiro Putino galimybes. Buvo numušti tik trys ar keturi dronai, tačiau prezidentas išreiškė pasitenkinimą, kad nė vienas Lenkijos karys ar civilis gyventojas nenukentėjo.

K. Nawrockis išreiškė pritarimą JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimui NATO narėms nutraukti bet kokį Rusijos naftos importą, perspėdamas, kad tolesnė prekyba suteiktų Maskvai drąsos ir keltų tolesnės agresijos pavojų. D. Trumpo raginime, be kita ko, kalbama apie Vengriją ir Slovakiją, taip pat Prancūziją, kuri rusišką naftą importuoja iš Indijos.

Pasak jo, tik sankcijos ir D. Trumpas gali priversti V. Putiną nutraukti karą ir išsaugoti Ukrainos teritorinį vientisumą, o „Europa turėtų paremti šias jo pastangas“.

