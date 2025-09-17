Pasienyje su Baltarusija apgręžta 12 migrantų

Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 25 migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai pirmadienį neįleido 136 užsieniečių.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,2 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24 tūkst. migrantų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!