  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Sužinojusi, kad miršta, karalienė ištarė vos 4 žodžius: štai kokie jie buvo

2025-09-10 17:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 17:25

Karališkosios šeimos šaltinis atskleidė velionės karalienės Elžbietos II drąsią ir stoišką reakciją į žinią, kad ji serga kaulų čiulpų vėžiu ir gyventi jai liko nedaug.

Karalienė Elžbieta II (Nuotr. SCANPIX)

Karalienė buvo gerai žinoma dėl savo gebėjimo išlaikyti „šaltą protą“ ir vykdyti pareigas net asmeninių sunkumų metu. Jos nuolatinis atsidavimas monarcho vaidmeniui, aukščiau už asmeninius jausmus, buvo viena iš priežasčių, kodėl ji visą gyvenimą išlaikė ypatingą visuomenės pagarbą.

Praėjus trejiems metams po jos mirties, šaltiniai tikina, kad net paskutinėmis gyvenimo akimirkomis ji neprarado šio požiūrio. Teigiama, kad išgirdusi gydytojų diagnozę – karalienė reagavo su įprasta stoiška ramybe.

Diagnozė buvo nežadanti nieko gero

Diagnozė buvo nustatyta vos po kelių savaičių, kai ji 2021 m. neteko savo vyro, princo Philipo, su kuriuo praleido 73 metus. Nepaisydama širdgėlos, monarchė parodė ypatingą drąsą ir paprašė gydytojų padėti jai įgyvendinti vieną svarbią svajonę.

Buvęs rūmų liokajus Paulas Burrellas pasakojo, kad medikai karalienei pranešė: vargu ar ji sulauks 2021 m. Kalėdų. Tuomet 95-erių Elžbieta į šią žinią reagavo keturiais paprastais žodžiais:

„Na, gaila, kad tiek.“

Vis dėlto, pasak šaltinių, išgirdusi, kad gyvenimo pabaiga arti, ji buvo sukrėsta. Karalienė dar pridūrė, kad tai labai apmaudu:

„Kitais metais – mano Platininis jubiliejus, o aš labai norėčiau jį pamatyti.“

Ji paklausė gydytojų:

„Ar galite mane išlaikyti gyvą iki to?“

Karalienė slapčia žinojo tiesą

Pasak Burrello, karalienė griežtai laikėsi gydytojų nurodymų: sutiko su kraujo perpylimais, atsisakė mėgstamų gėrimų – džino su toniku, martinio ar Dubonnet kokteilio – ir vietoj jų gėrė obuolių sultis (o sekmadieniais pasilepindavo pomidorų sultimis). Tai leido jai pratęsti gyvenimą ir sulaukti išskirtinio Platininio jubiliejaus.

Tačiau, nors ir pasiekė šią sukaktį, ji visą laiką žinojo, kad miršta. Karalienė įpareigojo nedidelį ratą žmonių, žinojusių apie jos būklę, laikytis visiškos tylos.

Elžbieta II mirė 2022 m. rugsėjį, sulaukusi 96 metų, praėjus keliems mėnesiams po Platininio jubiliejaus. Paskutines savaites ji praleido Balmoralyje, o net ir daugelis rūmų darbuotojų nežinojo, kokia sunki buvo jos liga.

Paulas Burrellas, į karališkąją tarnybą įstojęs dar 18-os kaip rūmų pajesas Bakingemo rūmuose, išsamiai aprašo paskutines karalienės gyvenimo dienas savo knygoje „The Royal Insider“, kuri pasirodo šį ketvirtadienį.

