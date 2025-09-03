Dieną su karaliene praleidusi žurnalistė atskleidė visą tiesą apie ją

Vis dėlto, asmeninis bendravimas su aukšto rango karališkosios šeimos nare paliko gilią ir ilgalaikę patirtį, rašo naujienų portalas mirror.co.uk.
Vizitas, kuris pakeitė požiūrį
2021 m. gegužę, Jungtinei Karalystei po truputį atsigaunant po paskutiniojo Covid-19 karantino, karališkosios šeimos nariai vis aktyviau vykdė savo pareigas. Tarp jų – dabartinis karalius Karolis III su žmona Camilla.
Tą pavasarį pora surengė daug vizitų įvairiuose JK miestuose. Vienas jų – tuometinės Kornvalio hercogienės apsilankymas moterų prieglaudoje Redinge. Būtent čia ji paliko neišdildomą įspūdį žurnalistei Claire Cohen, kuri buvo vienintelė žiniasklaidos atstovė, lydėjusi Camillą tą dieną.
Rašydama „The Times“ praėjus daugiau nei ketveriems metams, C. Cohen prisiminė:
„Kaip ji man pasakė lietingą 2021 m. gegužės trečiadienį, kai sėdėjome bendrame moterų prieglaudos gyvenamajame kambaryje: „Kai kartą pamatai, kas gali nutikti, norisi eiti ir sakyti: palaukit minutėlę, ar jūs suprantate, kas vyksta visai šalia mūsų? O mes visi tiesiog kišame galvas į smėlį.“
Žurnalistė pripažino, kad nežinojo, ko tikėtis iš Kornvalio hercogienės (kaip Camilla buvo vadinama tuo metu). Tačiau po vizito jai liko įspūdis, jog tai žmogus, giliai jaučiantis moterų, su kuriomis susitiko, istorijas.
Karalienės kova už moterų teises
Camilla jau seniai yra įsitraukusi į darbą su smurto artimoje aplinkoje ir seksualinės prievartos aukomis. Tai – viena iš temų, kuri jai, atrodo, iš tiesų rūpi.
Praėjusiais metais ITV dokumentiniame filme „Jos Didenybė Karalienė: už uždarų durų“ Camilla kalbėjosi su aukomis, lankėsi moterų prieglaudose. Tokie vizitai, pasak pačių moterų, leido joms pagaliau pasijausti išgirstoms.
„Ji iš tikrųjų jaučia mūsų skausmą“
Smurto aukų organizacijos „I Choose Freedom“ įkūrėja ir pati išgyvenusi smurtą Emma Armstrong ITV pasakojo apie Camillos poveikį:
„Ji tai tikrai jaučia. Ji sako: „Mes negalime daugiau tylėti, nebegyvensime pasaulyje, kuriame apie smurtą artimoje aplinkoje nekalbama.“
Pasak E. Armstrong, kai tokia aukšto rango asmenybė kaip karalienė aiškiai sako, kad tai – nepriimtina ir būtina imtis veiksmų, žinia tampa itin galinga.
„Ji suteikė balsą išgyvenusioms smurtą, tokioms kaip aš“, – pridūrė E. Armstrong.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!