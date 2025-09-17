Donaldas Trumpas: Minesotos gubernatorius neprašė nuleisti vėliavų po demokratų politikės nužudymo

Tačiau D. Trumpas tuo metu atsisakė net paskambinti demokratų gubernatoriui Timui Walzui ir pareikšti užuojautą, sakydamas, kad tai būtų tik laiko gaišimas.
Prezidentas per vieną renginį Ovaliajame kabinete gynė savo sprendimą iki pusės stiebo nuleisti JAV vėliavas po praėjusią savaitę įvykdyto dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko nužudymo.
D. Trumpui paskelbus apie Nacionalinės gvardijos karių dislokavimą Memfyje, jo buvo paklausta, kodėl jis pasirašė įsakymą iki pusės stiebo nuleisti vėliavas visoje šalyje po Ch. Kirko nužudymo per renginį Jutos valstijoje, tačiau to nepadarė po birželį įvykdyto buvusios Minesotos Atstovų rūmų pirmininkės Melissos Hortman ir jos vyro nužudymo.
„Na, jei gubernatorius būtų manęs to paprašęs, būčiau tai padaręs“, – atsakė D. Trumpas.
„Bet Minesotos gubernatorius manęs to neprašė“, – sakė prezidentas.
„Nebūčiau apie tai pagalvojęs. Bet būčiau pagalvojęs, jei kas nors būtų manęs paprašęs“, – tęsė jis.
„Jei gubernatorius būtų manęs to paprašęs, būčiau mielai tai padaręs“, – pridūrė D. Trumpas.
„Gubernatorius Walzas nori, kad prezidentas Trumpas būtų visų amerikiečių prezidentas“, – pirmadienio vakarą atsakė T. Walzo atstovė spaudai Claire Lancaster.
Gubernatorius taip pat socialiniame tinkle „X“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame ragino vienytis. Šiame vaizdo kreipimesi jis paminėjo M. Hortman nužudymą ir neseniai įvykusį šaudymo incidentą Mineapolio katalikų bažnyčioje, kai žuvo du vaikai, o dar 21 žmogus buvo sužeistas. Vaizdo įraše jis taip pat kalbėjo apie neseniai praūžusią Minesotos valstijos mugę, bet neužsiminė apie Ch. Kirką.
„Pasaulis dabar atrodo beprotiškas, bet mes neprarasime vilties. Mes tai įveiksime kartu“, – vaizdo įraše sakė T. Walzas.
Pirmadienį D. Trumpas neužsiminė apie tai, kad praėjus kelioms dienoms po M. Hortman ir jos vyro nužudymo jų namuose šiauriniame Mineapolio priemiestyje, jo buvo paklausta, ar jis paskambins T. Walzui. D. Trumpas tuomet atsakė, kad tai būtų laiko gaišimas.
Po tragedijų, pavyzdžiui, po šaudynių ar stichinių nelaimių, prezidentai dažnai kreipiasi į gubernatorius, merus ir kitus išrinktus pareigūnus, kad pareikštų užuojautą ir, jei reikia, suteiktų federalinę pagalbą.
Tačiau D. Trumpas tuomet pareiškė, kad T. Walzas, demokratų kandidatas į viceprezidentus praėjusių metų rinkimuose, yra „slidus“.
„Manau, kad Minesotos gubernatorius yra kuoktelėjęs. Aš jam neskambinu. Kodėl turėčiau jam skambinti?“ – birželį žurnalistams prezidentiniame lėktuve sakė D. Trumpas.
Tada jis dar pridūrė, kad „tas vyrukas nieko nenutuokia“ ir „yra nevykėlis“, taigi, „žinote, galėčiau būti malonus ir jam paskambinti, bet kam gaišti laiką?“.
D. Trumpas pirmadienį taip pat pareiškė, kad planuoja dalyvauti šį savaitgalį Arizonoje vyksiančiose Ch. Kirko laidotuvėse ir greičiausiai sakys kalbą.
„Manau, pasakysiu keletą žodžių, nežinau, – sakė jis.– Bet manau, kad pasakysiu.“
