Karališkoje šeimoje – gedulas: tokių laidotuvių nebuvo iki šiol

Ceremonija sulauks didelio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio, nes tai bus pirmosios katalikiškos laidotuvės karališkosios šeimos nariui moderniojoje Didžiosios Britanijos istorijoje, rašoma naujienų portale mirror.co.uk.
Istorinės laidotuvės
Jos šermenys – katalikiškos laidotuvės – suburs daug aukšto rango svečių, tarp kurių – karalius, karalienė ir kiti karališkosios šeimos nariai.
Tai bus pirmosios katalikiškos laidotuvės karališkosios šeimos nariui šiuolaikinėje Didžiosios Britanijos istorijoje.
Karsto sutikimas Vestminsterio katedroje
Išvakarėse prieš laidotuves jos karstas buvo iškilmingai sutiktas Vestminsterio katedroje.
Karstą iš karališkojo katafalko į maldos namus įnešė „Royal Dragoon Guards“ pulko kariai – būtent šį pulką hercogienė globojo kaip pavaduojanti pulko vadė.
Kento hercogienė tapo pirmąja karališkosios šeimos nare, atsivertusia į katalikybę per daugiau nei 300 metų – ji tai padarė 1994 m. Buvo jos valia, kad laidotuvės vyktų Vestminsterio katedroje. Katharine buvo giliai tikinti, religinga moteris.
Artimųjų dalyvavimas
Artimiausi hercogienės šeimos nariai – jos našlys, Kento hercogas, ir dukra, ledi Helen Taylor – buvo pasitikti Vestminsterio katedros dekano, tėvo Slawomiro Witono.
Jie karsto įnešimą stebėjo nuo katedros laiptų. Šis buvo uždengtas karališkuoju standartu, kurio balto hermelino kraštas simbolizavo velionės statusą: ji buvo princo žmona. Ant karsto viršaus puikavosi didžiulė gėlių kompozicija.
Apeigos prieš laidotuves
Prieš įnešant karstą, Kento hercogo broliai ir seserys – princas Michaelas iš Kento ir princesė Alexandra – atvyko į katedrą, kad užimtų savo vietas prieš privačių laidotuvių apeigų pradžią.
Šios apeigos apėmė kelias svarbias katalikiškų laidotuvių tradicijas: budėjimą prie mirusiosios, karsto priėmimo apeigas (dažniausiai į jas įeina šventinto vandens pašlakstymas) ir vakaro maldas – Vespers, kurias vedė vyskupas Jamesas Curry, Vestminsterio pagalbinis vyskupas bei Ramsbury titulinis vyskupas.
