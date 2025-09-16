Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Karališkoje šeimoje – gedulas: tokių laidotuvių nebuvo iki šiol

2025-09-16 10:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-16 10:20

Šį mėnesį karališkąją šeimą pasiekė liūdna žinia  mirė karalienės pusbrolio žmona Katharine. Jai buvo 92-eji. Kento hercogienės laidotuvės vyks šiandien Londono centre. Katharine gyvybė užgeso namuose, rugsėjo 4-osios vakarą.

Karališka šeima, žvakė (nuotr. SCANPIX ir 123rf.com)

Šį mėnesį karališkąją šeimą pasiekė liūdna žinia  mirė karalienės pusbrolio žmona Katharine. Jai buvo 92-eji. Kento hercogienės laidotuvės vyks šiandien Londono centre. Katharine gyvybė užgeso namuose, rugsėjo 4-osios vakarą.

1

Ceremonija sulauks didelio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio, nes tai bus pirmosios katalikiškos laidotuvės karališkosios šeimos nariui moderniojoje Didžiosios Britanijos istorijoje, rašoma naujienų portale mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Istorinės laidotuvės

Jos šermenys – katalikiškos laidotuvės – suburs daug aukšto rango svečių, tarp kurių – karalius, karalienė ir kiti karališkosios šeimos nariai.

Tai bus pirmosios katalikiškos laidotuvės karališkosios šeimos nariui šiuolaikinėje Didžiosios Britanijos istorijoje.

Karsto sutikimas Vestminsterio katedroje

Išvakarėse prieš laidotuves jos karstas buvo iškilmingai sutiktas Vestminsterio katedroje.

Karstą iš karališkojo katafalko į maldos namus įnešė „Royal Dragoon Guards“ pulko kariai – būtent šį pulką hercogienė globojo kaip pavaduojanti pulko vadė.

Kento hercogienė tapo pirmąja karališkosios šeimos nare, atsivertusia į katalikybę per daugiau nei 300 metų – ji tai padarė 1994 m. Buvo jos valia, kad laidotuvės vyktų Vestminsterio katedroje. Katharine buvo giliai tikinti, religinga moteris.

Artimųjų dalyvavimas

Artimiausi hercogienės šeimos nariai – jos našlys, Kento hercogas, ir dukra, ledi Helen Taylor – buvo pasitikti Vestminsterio katedros dekano, tėvo Slawomiro Witono.

Jie karsto įnešimą stebėjo nuo katedros laiptų. Šis buvo uždengtas karališkuoju standartu, kurio balto hermelino kraštas simbolizavo velionės statusą: ji buvo princo žmona. Ant karsto viršaus puikavosi didžiulė gėlių kompozicija.

Apeigos prieš laidotuves

Prieš įnešant karstą, Kento hercogo broliai ir seserys – princas Michaelas iš Kento ir princesė Alexandra – atvyko į katedrą, kad užimtų savo vietas prieš privačių laidotuvių apeigų pradžią.

Šios apeigos apėmė kelias svarbias katalikiškų laidotuvių tradicijas: budėjimą prie mirusiosios, karsto priėmimo apeigas (dažniausiai į jas įeina šventinto vandens pašlakstymas) ir vakaro maldas – Vespers, kurias vedė vyskupas Jamesas Curry, Vestminsterio pagalbinis vyskupas bei Ramsbury titulinis vyskupas.

