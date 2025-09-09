Donaldas Trumpas džiaugiasi Tomo Hankso apdovanojimo ceremonijos atšaukimu

Ne vieną „Oskarą“ laimėjęs aktorius, taip pat prodiusavęs kelis kritikų liaupsinamus serialus apie Antrąjį pasaulinį karą, vėliau šį mėnesį turėjo būti priimtas karo akademijos alumnų asociacijos.
Tačiau savaitgalį paskelbta, kad šis renginys buvo atšauktas.
D. Trumpas, įvykdęs numanomų oponentų „valymą“ pilietinėje bendruomenėje, vyriausybėje bei kariuomenėje, teigė esąs patenkintas.
„Mūsų didingasis Vest Pointas (kiekvieną dieną vis didingesnis!) gudriai atšaukė Apdovanojimų Ceremoniją aktoriui Tomui Hanksui. Svarbus ėjimas!“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ skelbė prezidentas.
„Mums nereikia destruktyvių, WOKE (perdėtai jautrių socialiniams, kultūriniams ir rasiniams klausimams) laureatų mūsų branginamiems Amerikos Apdovanojimams!!!“ – rašė D. Trumpas, turėdamas omenyje T. Hankso politinį palankumą demokratams.
Prestižinį Sylvano Thayerio (Sylvano Tajerio) apdovanojimą T. Hanksas turėjo gauti iš Vest Pointo absolventų asociacijos (WPAOG) rugsėjo 25 dieną.
Anot laikraščio „The Washington Post“, akademijos alumnų asociacijos elektroniniame laiške, kuriuo paskelbta apie ceremonijos atšaukimą, nebuvo nurodyta, ar T. Hanksui bus įteikiamas apdovanojimas be iškilmių.
Parama veteranams ir kariuomenei
S. Thayerio apdovanojimas suteikiamas „puikiam Jungtinių valstijų piliečiui, kurio tarnyba ir pasiekimai dėl nacionalinio intereso atspindi asmeninį pasišventimą idealams, išreikštiems Vest Pointo šūkyje: „Pareiga, Garbė, Šalis“, paskelbdama T. Hanksą 2025-ųjų laureatu teigė WPAOG.
„Didžioji dalis T. Hankso penkių dešimtmečių karjeros atspindi jo paramą veteranams, kariuomenei ir Amerikos kosmoso programai“, – pranešime tikino asociacija.
Filme „Gelbstint eilinį Rajaną“ T. Hanksas suvaidino kariuomenės kapitoną, išsilaipinusį D dieną, o filme „Greyhound“: Mūšis dėl Atlanto“ (Greyhound) suvaidino eskadrinio minininko vadą, plaukiojantį per Atlantą, kai povandeniniai laivai medžiojo amerikiečių laivus.
Jis taip pat tapo trijų serialų apie Antrąjį pasaulinį karą prodiuseriu: „Desantininkai“ (Band of Brothers) apie karą Europoje, „Ramusis vandenynas“ (The Pacific) apie jūrų pėstininkų kovas su japonais ir „Oro meistrai“ (Masters of the Air) apie JAV bombonešių įgulas.
T. Hanksas – taip pat tapęs nacionalinės Antrojo pasaulinio karo atminimo kampanijos atstovu ir D dienos muziejaus kampanijos pirmininku – išreiškė entuziazmą dėl galimybės apsilankyti Vest Pointe.
„Tai, kad mano pirmas vizitas Akademijoje būtų skirtas priimti tokią garbę, kaip Thayerio apdovanojimas, tiesiog stulbina“, – savo pranešime T. Hanksą cituoja WPAOG.
Alumnų asociacija kol kas neatsakė į prašymą pateikti komentarų dėl ceremonijos atšaukimo, o D. Trumpo administracija anksčiau šiais metais nusitaikė ir į Vest Pointo biblioteką, ir į personalą.
Gegužę Pentagonas nurodė imtis veiksmų JAV karo akademijos ir karo koledžo bibliotekoms, kuriose kaupiama informacija apie įvairovę, antirasizmą ir translyčius asmenis.
Po dviejų mėnesių kariuomenės sekretorius nurodė Vest Pointui atšaukti pasiūlymą buvusiai kibernetinio saugumo vadovei suteikti prestižinį postą akademijoje dėl to, kad ši užsitraukė kraštutinių dešiniųjų sąmokslo teoretikės rūstybę.
