Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas džiaugiasi Tomo Hankso apdovanojimo ceremonijos atšaukimu

2025-09-09 21:02 / šaltinis: BNS
2025-09-09 21:02

JAV prezidentas Donaldas Trumpas  pirmadienį pareiškė besidžiaugiantis tuo, kad buvo atšaukta Vest Pointo karo akademijos ceremonija, kuria turėjo būti pagerbtas filmo „Gelbstint eilinį Rajaną“ (Saving Private Ryan) žvaigždė ir ryškus respublikono kritikas Tomas Hanksa.

Donaldo Trumpo ir Karolio Nawrockio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas  pirmadienį pareiškė besidžiaugiantis tuo, kad buvo atšaukta Vest Pointo karo akademijos ceremonija, kuria turėjo būti pagerbtas filmo „Gelbstint eilinį Rajaną“ (Saving Private Ryan) žvaigždė ir ryškus respublikono kritikas Tomas Hanksa.

REKLAMA
1

Ne vieną „Oskarą“ laimėjęs aktorius, taip pat prodiusavęs kelis kritikų liaupsinamus serialus apie Antrąjį pasaulinį karą, vėliau šį mėnesį turėjo būti priimtas karo akademijos alumnų asociacijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau savaitgalį paskelbta, kad šis renginys buvo atšauktas.

D. Trumpas, įvykdęs numanomų oponentų „valymą“ pilietinėje bendruomenėje, vyriausybėje bei kariuomenėje, teigė esąs patenkintas.

REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų didingasis Vest Pointas (kiekvieną dieną vis didingesnis!) gudriai atšaukė Apdovanojimų Ceremoniją aktoriui Tomui Hanksui. Svarbus ėjimas!“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ skelbė prezidentas.

REKLAMA

„Mums nereikia destruktyvių, WOKE (perdėtai jautrių socialiniams, kultūriniams ir rasiniams klausimams) laureatų mūsų branginamiems Amerikos Apdovanojimams!!!“ – rašė D. Trumpas, turėdamas omenyje T. Hankso politinį palankumą demokratams.

Prestižinį Sylvano Thayerio (Sylvano Tajerio) apdovanojimą T. Hanksas turėjo gauti iš Vest Pointo absolventų asociacijos (WPAOG) rugsėjo 25 dieną.

REKLAMA
REKLAMA

Anot laikraščio „The Washington Post“, akademijos alumnų asociacijos elektroniniame laiške, kuriuo paskelbta apie ceremonijos atšaukimą, nebuvo nurodyta, ar T. Hanksui bus įteikiamas apdovanojimas be iškilmių.

Parama veteranams ir kariuomenei

S. Thayerio apdovanojimas suteikiamas „puikiam Jungtinių valstijų piliečiui, kurio tarnyba ir pasiekimai dėl nacionalinio intereso atspindi asmeninį pasišventimą idealams, išreikštiems Vest Pointo šūkyje: „Pareiga, Garbė, Šalis“, paskelbdama T. Hanksą 2025-ųjų laureatu teigė WPAOG.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Didžioji dalis T. Hankso penkių dešimtmečių karjeros atspindi jo paramą veteranams, kariuomenei ir Amerikos kosmoso programai“, – pranešime tikino asociacija.

Filme „Gelbstint eilinį Rajaną“ T. Hanksas suvaidino kariuomenės kapitoną, išsilaipinusį D dieną, o filme „Greyhound“: Mūšis dėl Atlanto“ (Greyhound) suvaidino eskadrinio minininko vadą, plaukiojantį per Atlantą, kai povandeniniai laivai medžiojo amerikiečių laivus.

REKLAMA

Jis taip pat tapo trijų serialų apie Antrąjį pasaulinį karą prodiuseriu: „Desantininkai“ (Band of Brothers) apie karą Europoje, „Ramusis vandenynas“ (The Pacific) apie jūrų pėstininkų kovas su japonais ir „Oro meistrai“ (Masters of the Air) apie JAV bombonešių įgulas.

T. Hanksas – taip pat tapęs nacionalinės Antrojo pasaulinio karo atminimo kampanijos atstovu ir D dienos muziejaus kampanijos pirmininku – išreiškė entuziazmą dėl galimybės apsilankyti Vest Pointe.

REKLAMA

„Tai, kad mano pirmas vizitas Akademijoje būtų skirtas priimti tokią garbę, kaip Thayerio apdovanojimas, tiesiog stulbina“, – savo pranešime T. Hanksą cituoja WPAOG.

Alumnų asociacija kol kas neatsakė į prašymą pateikti komentarų dėl ceremonijos atšaukimo, o D. Trumpo administracija anksčiau šiais metais nusitaikė ir į Vest Pointo biblioteką, ir į personalą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gegužę Pentagonas nurodė imtis veiksmų JAV karo akademijos ir karo koledžo bibliotekoms, kuriose kaupiama informacija apie įvairovę, antirasizmą ir translyčius asmenis.

Po dviejų mėnesių kariuomenės sekretorius nurodė Vest Pointui atšaukti pasiūlymą buvusiai kibernetinio saugumo vadovei suteikti prestižinį postą akademijoje dėl to, kad ši užsitraukė kraštutinių dešiniųjų sąmokslo teoretikės rūstybę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų