Tino Chrupalla, kuris prieš imigrantus nusistačiusiai ir Rusijai palankiai AfD vadovauja kartu su Alice Weidel, atkreipė dėmesį į Ukrainos neseniai įvykdytus išpuolius prieš Rusijos naftotiekį „Družba“, kuriuo nafta keliauja ir į Vengriją bei Slovakiją.
„Štai, ką jūs gaunate“, – Berlyne kalbėdamas su žurnalistais sakė T. Chrupalla, leisdamas suprasti, kad dalis atsakomybės už tolesnį karo eskalavimą tenka ir Ukrainai.
T. Chrupalla taip pat apkaltino Europos Sąjungą, kad ji toliau kursto karo veiksmus, aprūpindama Kijevą ginklais.
Kraštutinių dešiniųjų lyderio buvo paklausta, ar jis nusivylęs, kad nuo rugpjūčio viduryje įvykusio D. Trumpo ir V. Putino susitikimo nepadaryta jokios pažangos siekiant užbaigti karą.
T. Chrupalla atsakė, kad kol kas neaišku, ar jokios pažangos tikrai nebuvo pasiekta, pabrėždamas, kad pradėti dialogą buvo svarbus ir teisingas žingsnis.
Tiesą sakant, mažai kas pasikeitė po to, kai D. Trumpas JAV teritorijoje nutiesė Rusijos vadovui raudonąjį kilimą.
D. Trumpo pasiūlytas trišalis jo, V. Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas kol kas neįvyko, nors V. Putinas yra aiškiai pareiškęs, kad nėra pasirengęs susitikti niekur kitur, tik Maskvoje.
Po susitikimo Aliaskoje Rusija ėmė gerokai intensyviau pulti Ukrainą iš oro, o antradienį per naujausią jos ataką rytų Ukrainoje žuvo 20 civilių gyventojų.
Didžiausia Vokietijos opozicinė partija AfD ne kartą peikė Vakarų paramą Ukrainai, prie kurios Vokietija smarkiai prisidėjo nuo pat plataus masto invazijos pradžios 2022 m. vasarį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!