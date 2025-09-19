Donaldas Trumpas grubiai sulaužė karališkąjį etiketą: štai ką padarė

Karališkosiose ceremonijose yra daugybė etiketos taisyklių, ir daugelis prisimins, kad ankstesnio vizito metu Trumpas sujaukė reikalus eidamas priekyje velionės karalienės Elžbietos II, pranešė portalas ladbible.com.
Pažeidė taisykles
Dabar jis grįžo ir vėl pažeidė taisykles – JAV prezidentas su žmona pavėlavo į susitikimą, o atvykęs Trumpas nesilaikė protokolo ir nepasilenkė prieš karalių bei karalienę.
Pagal karališkąją etiketą susitinkant su karališkosios šeimos nariu tikimasi nusilenkti – vyrai turi lengvai palenkti galvą, o moterys – nusilenkti (padaryti reveransą).
Trumpas vėl nesilaikė priimtų papročių ir elgėsi pernelyg familiariai – po rankos paspaudimo jis kelis kartus lietė karalių Karolį bei princą Viljamą.
Oficialiai protokole nėra griežtai draudžiama liesti karališkuosius asmenis, bet paprastai nederėtų to daryti daugiau nei paspaudus ranką, jei ji jums paduodama.
Pakartojo klaidą
Stebėtojai taip pat pastebėjo, kad Trumpas pakartojo savo ankstesnę klaidą – vėl nuėjo priekyje monarcho, kai JAV prezidentas žingsniavo šalia kario, o karalius sekė iš paskos.
Trumpo dienotvarkėje – daugybė ceremonijų ir paradų, po kurių vyks valstybės banketas Vindzore. Rugsėjo 18 d. jis keliavo į „Chequers“ susitikti su Didžiosios Britanijos ministru pirmininku Siru Keiru Starmeriu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!