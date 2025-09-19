JAV demokratai sako teiksiantys įstatymo projektą dėl žodžio laisvės apsaugos

Ch. Kirko – dešiniųjų pažiūrų aktyvisto, praėjusią savaitę nušauto per viešą renginį Jutoje – mirtis buvo „nacionalinė tragedija“, kuri „turėjo būti proga prezidentui Trumpui suvienyti šią šalį“, spaudos konferencijoje Vašingtone sakė senatorius Chrisas Murphy.
„Tačiau Trumpas ir jo patikėtiniai nusprendė pasinaudoti šia tragedija, kad sunaikintų Donaldo Trumpo politinę opoziciją“, – sakė Ch. Murphy, pateikdamas kaip pavyzdį Jimmy Kimmelio vėlyvojo vakaro laidos uždarymą.
Transliuotojas ABC neribotam laikui sustabdė J. Kimmelio laidą po to, kai šis apkaltino D. Trumpo judėjimą MAGA („Make America Great Again“) siekiu išnaudoti Ch. Kirko mirtį savo populiarumui didinti.
„Tai yra cenzūra. Tai valstybinė kalbos kontrolė. Tai ne Amerika“, – sakė Ch. Murphy.
Planuojamas teisės aktas „sukuria specialią gynybą tiems, į kuriuos nusitaikoma dėl politinių priežasčių“, ir „sukuria realias pasekmes valdžios pareigūnams, kai jie naudojasi turimais įgaliojimais, kad susidorotų su žodžio laisve, kurią saugo Pirmoji pataisa“, sakė jis.
Senatorius Alexas Padilla įvardijo įvairius pastarojo meto įvykius, keliančius susirūpinimą.
„Generalinė prokurorė, kuri grasina bausti amerikiečius už tai, ką ji viena laiko neapykantos kalba. Prezidentas, grasinantis žurnalistui baudžiamuoju tyrimu, kai šis užduoda klausimą apie tai“, – sakė A. Padilla.
„Ir Donaldas Trumpas, asmeniškai paduodantis į teismą laikraščius „The New York Times“ ir „The Wall Street Journal“ už tai, kad jie skelbia jam nepatinkančius straipsnius“, – tęsė jis.
Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris sakė, kad „vienas iš didžiųjų mūsų šalies bruožų yra žodžio laisvė“, ir apkaltino D. Trumpo administraciją, kad ši „bando ją užgniaužti“.
„Jie nenori, kad žmonės net kalbėtų, kai jiems nepatinka jų sakomi žodžiai, – sakė Ch. Schumeris, pridurdamas: „Tai – kelias į autokratiją.“
