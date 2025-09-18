Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas tylos minute pagerbė JAV nužudytą dešiniųjų pažiūrų politikos aktyvistą Charlie Kirką

2025-09-18 12:15 / šaltinis: BNS
2025-09-18 12:15

Seimas parlamentaro Rimo Jono Jankūno prašymu ketvirtadienį vykusio posėdžio metu tylos minute pagerbė Jungtinėse Valstijose nužudyto dešiniųjų pažiūrų politikos aktyvisto Charlie Kirko atminimą.

Baltieji rūmai po Kirko nužudymo žada kovoti su tariamu kairiojo sparno teroristų judėjimu. EPA-ELTA nuotr.

Seimas parlamentaro Rimo Jono Jankūno prašymu ketvirtadienį vykusio posėdžio metu tylos minute pagerbė Jungtinėse Valstijose nužudyto dešiniųjų pažiūrų politikos aktyvisto Charlie Kirko atminimą.

REKLAMA
4

„Nors pavėluotai, norėčiau pakviesti Seimą tylos minute pagerbti prieš žodžio laisvę kovojančių jėgų nužudyto Charlie Kirko atminimą“, – sakė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS skelbė, kad Ch. Kirkas, įtakingas konservatyviosios politikos atstovas, būdamas vos 31 metų, praėjusią savaitę buvo nušautas renginyje Jutos slėnio universitete Oremo mieste.

REKLAMA
REKLAMA

Šią savaitę institucijos paskelbė, kad šaulys buvo 22-ejų Tyleris Robinsonas, jam buvo pareikšti kaltinimai dėl nužudymo.

REKLAMA

Jutoje už nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis, kuriuo įtariamas T. Robinsonas, skiriama mirties bausmė. JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad tokios bausmės ir norėtų šioje byloje. 

Ch. Kirkas buvo ryški JAV dešiniojo sparno žvaigždė su didžiule jaunų sekėjų armija, padėjusia D. Trumpui laimėti pernai lapkritį įvykusius rinkimus.

Ch. Kirkas, kurį šalininkai vadina kankiniu, 2012 metais įkūrė organizaciją „Turning Point USA“, skirtą konservatyviems požiūriams tarp jaunimo skleisti, ir pats dažnai atstovaudavo jai televizijose.

Dviejų vaikų tėvas naudojosi savo auditorija „TikTok“, „Instagram“ ir „YouTube“, kad sustiprintų paramą antiimigracinei politikai bei atvirai pasisakytų už ginklų laikymo politiką, krikščioniškas vertybes. Jis taip pat skelbdavo kruopščiai suredaguotus vaizdo įrašus iš savo pasirodymų debatų metu koledžų renginiuose.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
T. Robinsonas
FTB: DNR Charlie Kirko nužudymo vietoje sutampa su įtariamojo DNR

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų