Williamo ir Kate poelgis sukėlė skandalą: to iš jų nesitikėjo

Kaip praneša „Radar Online“, remiantis šaltinio informacija, šį rudenį šeima su trimis vaikais – princu George’u (12 m.), princese Charlotte (10 m.) ir princu Louis’u (7 m.) – pradės naują gyvenimą erdviame aštuonių kambarių name „Forest Lodge“.
Vykdomi namo atnaujinimai
Gyvenimas dabartinėje rezidencijoje nebuvo lengvas: būtent čia šeima išgyveno karalienės Elžbietos II mirtį bei sunkius naujienų apie Kate ir karaliaus Karolio III diagnozes laikus. Vis dėlto sausį Velso princesė pranešė, kad yra remisijoje, ir dabar pora siekia palikti užnugaryje pastarųjų metų išbandymus, rašo UNIAN.
„Forest Lodge“ – XVIII a. raudonplytis trijų aukštų namas, priklausantis karališkajai šeimai. Rezidencija su marmuriniais židiniais, aukštomis lubomis ir teniso kortais jau buvo rekonstruota 2001 m., tačiau Williamas ir Kate planuoja įgyvendinti savo pokyčius: įrengti naujas duris, langus ir grindis bei atnaujinti lubas.
Šaltinio teigimu, visus darbus finansuoja patys sutuoktiniai, negaudami karaliaus Karolio III paramos, taip pat jie moka nuomą.
Tačiau persikėlimas neapsieitas be ginčų – vietos žiniasklaida pranešė, kad kelios šeimos buvo priverstos persikelti iš aplinkinių namų, kad atsirastų vietos karališkajai šeimai.
Nepaisant didelės rezidencijos dydžio, pora nusprendė ir toliau gyventi be nuolatinio tarnautojų personalo, siekdami vaikams užtikrinti įprastą vaikystę. Vis dėlto dalis darbuotojų padės su namų tvarkymu ir teritorijos priežiūra.
