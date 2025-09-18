Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Williamo ir Kate poelgis sukėlė skandalą: to iš jų nesitikėjo

2025-09-18 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 10:25

Princas Williamas ir princesė Kate Middleton šiemet kartu su vaikais persikels iš „Adelaide Cottage“ į didelę rezidenciją Vindzoro Didžiojo parko teritorijoje.

Kate Middleton, princas Williamas (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
11

Princas Williamas ir princesė Kate Middleton šiemet kartu su vaikais persikels iš „Adelaide Cottage“ į didelę rezidenciją Vindzoro Didžiojo parko teritorijoje.

REKLAMA
0

Kaip praneša „Radar Online“, remiantis šaltinio informacija, šį rudenį šeima su trimis vaikais – princu George’u (12 m.), princese Charlotte (10 m.) ir princu Louis’u (7 m.) – pradės naują gyvenimą erdviame aštuonių kambarių name „Forest Lodge“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Princas Williamas ir Kate Middleton
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Williamas ir Kate Middleton

Vykdomi namo atnaujinimai 

Gyvenimas dabartinėje rezidencijoje nebuvo lengvas: būtent čia šeima išgyveno karalienės Elžbietos II mirtį bei sunkius naujienų apie Kate ir karaliaus Karolio III diagnozes laikus. Vis dėlto sausį Velso princesė pranešė, kad yra remisijoje, ir dabar pora siekia palikti užnugaryje pastarųjų metų išbandymus, rašo UNIAN. 

REKLAMA
REKLAMA

„Forest Lodge“ – XVIII a. raudonplytis trijų aukštų namas, priklausantis karališkajai šeimai. Rezidencija su marmuriniais židiniais, aukštomis lubomis ir teniso kortais jau buvo rekonstruota 2001 m., tačiau Williamas ir Kate planuoja įgyvendinti savo pokyčius: įrengti naujas duris, langus ir grindis bei atnaujinti lubas.

REKLAMA

Šaltinio teigimu, visus darbus finansuoja patys sutuoktiniai, negaudami karaliaus Karolio III paramos, taip pat jie moka nuomą.

Tačiau persikėlimas neapsieitas be ginčų – vietos žiniasklaida pranešė, kad kelios šeimos buvo priverstos persikelti iš aplinkinių namų, kad atsirastų vietos karališkajai šeimai.

Nepaisant didelės rezidencijos dydžio, pora nusprendė ir toliau gyventi be nuolatinio tarnautojų personalo, siekdami vaikams užtikrinti įprastą vaikystę. Vis dėlto dalis darbuotojų padės su namų tvarkymu ir teritorijos priežiūra.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų