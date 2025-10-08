Naujausia sinoptikės žinia: pakvips žiema – orai pasikeis iš esmės

E. Latvėnaitė teigia, kad jau trečiadienio dieną Lietuvą pasieks ciklono Egbert slėnis su atmosferos frontų debesimis, tad šiandien lyti turėtų beveik visoje Lietuvoje, pirmiausia vakarinėje šalies pusėje.
Be to, dar vienas lietingas atmosferos frontas Lietuvą pasieks ir penktadienį.
„Vėliau iš šiaurės, per Skandinaviją, link Rytų, Pietryčių Europos stiprės ir brausis visa ciklonų sistema su atmosferos frontų debesimis, dažnai kupinais gausios drėgmės ir šiam savaitgaliui ir kitos pradžiai, o gal net ir ilgiau“, – rašo sinoptikė.
Ji priduria, kad šią savaitę gana dažnai pūs ir stipresni vėjai, ypač pajūryje, visgi kitą savaitę turėtų būti jau kiek ramiau.
„Dienomis orai kol kas pamalonins šiokia tokia šiluma, bet naktys, ypač giedresnės bus vėsokos. Pagal dabartinius duomenis kitą savaitę bus vis vėsiau, net ir šalčiau“, – įspėja E. Latvėnaitė
Naktimis, pasak jos, oro temperatūra gali nukristi netgi žemiau nulio, o vietomis gali pasirodyti ir snaigės.
Naktimis jau ir oras iki nedidelių neigiamų temperatūrų atvės, o dienomis dažnai tik keli laipsniai šilumos gali tebūti, su lietumi jau ir šlapios snaigės kartais pasirodys. Tad bobų vasara kažkur pasiklydo, mūsų pusėn net nežvilgtelėjo, tas teks laukti kitų metų...“, – sako E. Latvėnaitė
Savaitės orų prognozė
Trečiadienį, spalio 8-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, įdienojus palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį +2 – +4 °C, vakaruose, šiaurės vakaruose +5 – +8 °C, dirvos paviršiuje šalnos 0 – –3 °C. Dieną +11 – +16 °C, vėsiausia vakariniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, spalio 9 d. lis, daugiausia naktį ir dienos pradžioje, kai kur rūkai nusidrieks. Vėjas naktį pietų, dieną pietų, pietvakarių 5–10 m/s, vakariniuose rajonuose 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +7 – +9 °C, rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose +2 – +4 °C, čia dirvos paviršiuje 0 – –3 °C. Dieną +10 – +15 °C.
Penktadienį, spalio 10 d. lis, gausiau naktį ir rytą, dieną protarpiais palis. Vėjas vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s, stipresnis pajūryje. Naktį +7 – +9 °C, šilčiausia pajūryje +10 – +12 °C, dieną +12 – +15 °C.
Šeštadienį, spalio 11-osios naktį vėl turėtų gausokai palyti, dieną tik protarpiais palis. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį +6 – +10 °C, pajūryje +11 – +13 °C, dieną +11 – +14 °C.
Sekmadienį, spalio 12 d. lis, naktį gausiau vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, dieną tik protarpiais palis. Vėjas šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį +3 – +8 °C, vėsiausia šiaurės rytuose ir rytuose, šilčiausia pajūryje. Dieną +9 – +12 °C.
Pirmadienį, spalio 13 d. protarpiais palis, kai kur gali įsimaišyti viena kita šlapia snaigė. Vėjas vakarinių krypčių 6–11 m/s. Naktį +1 – +4 °C, šilčiausia pajūryje +6 – +8 °C, dieną +6 – +9 °C.
Antradienį, spalio 14-osios naktį be ženklesnių kritulių, dieną protarpiais palis, kai kur ir šlapia snaigė įsimaišys. Vėjas vakarinių krypčių 6–11 m/s. Naktį –2 – +2 °C, šilčiausia pajūryje +5 – +8 °C, dieną +6 – +9 °C.
Trečiadienį, spalio 15 d. protarpiais krituliai, vyraus lietus. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį –1 – +2 °C, šilčiausia pajūryje +5 – +8 °C, dieną +4 – +8 °C.
