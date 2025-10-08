Nors dienomis bus gana šilta, atkeliaus lietus: štai kam klius labiausiai

Šiandien vietomis vakariniuose rajonuose lietus. Vėjas pietvakarių, pietų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 12–17 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį daugiausia vakariniuose rajonuose, dieną daug kur palis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje iki 12 laipsnių šilumos, šalies rytuose kai kur 2–4 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Penktadienį daug kur palis, dieną protarpiais. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 7 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, iki 17 cm per parą. Vakarinėje dalyje, vietomis, kilimas iki 46 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 7–15, ežeruose – 10–14, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
