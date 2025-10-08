Lietkabelio krepšininkai Europos taurėje pralaimėjo Chemnico ekipai

Nenado Čanako auklėtiniai pirmajame mače pranoko Stambulo „Bešiktaš“ ekipą, o vokiečių klubas per pratęsimą nusileido Atėnų „Panionios“ krepšininkams.
Pirmuosius taškus mače pelnė Lazaras Mutičius, bet keliomis sėkmingomis atakomis atsakė šeimininkai – 6:2. Atsilikimą vėl mažino L.Mutičius (4:6), tačiau „Niners“ vėl buvo tikslūs – 10:4. Tritaškį realizavo Kristianas Kullamae (7:10), o Chemnico komandoje tikslus buvo Kevinas Yebo – 15:9. Po Gabrieliaus Maldūno sėkmingų epizodų rezultatas tapo lygus (15:15) , tačiau „Niners“ kėlinio pabaigoje surengė spurtą 13:2 ir atitrūko dviženkle persvara – 28:17.
Antrąjį ketvirtį tritaškiu pradėjo L.Mutičius (20:28), bet Kostja Mushidi ir Ty Breweris atsakė tiksliais metimais – 33:20. Danielius Lavrinovičius pasižymėjo dvitaškiu (22:33), bet T.Breweris smeigė tolimą metimą – 36:22. Tikslus iš tolimos distancijos buvo ir Jamelas Morrisas (25:36), tačiau vokiečių klubas iškart atsakė sėkmingomis atakomis ir dar labiau pabėgo – 44:25. Po dviejų kėlinių Chemnico krepšininkai turėjo solidų pranašumą – 53:29.
Po pertraukos iškart taškais pasižymėjo J.Morrisas (31:53), tačiau užsikurti panevėžiečiams sekėsi sunkiai. Chemnico klube ir toliau siautėjo Ty.Breweris, o tikslus buvo ir Corey Davisas – 58:35. Panevėžiečiai šiek tiek priartėjo (38:58), tačiau šeimininkai į ketvirtą kėlinį išsinešė saugų 25 taškų pranašumą – 71:46.
Ketvirtasis kėlinys šiame mače jau buvo tik formalumas. Chemnico klubas mėgavosi žaidimu ir netruko susikrauti rekordinio pranašumo – 78:46. Vis tik tuomet du kartus iš eilės metimus realizavo G.Maldūnas – 50:78. Lietuvos klubas pratęsė sėkmingą atkarpą ir dar šiek tiek priartėjo (57:78), tačiau Chemnico ekipa išlaikė saugų pranašumą iki pat mačo pabaigos. Paskutinėmis sekundėmis tritaškį su pražanga dar pataikė Nojus Radžius, bet vokiečių klubas laimėjo užtikrintai – 86:67.
Panevėžio ekipos gynėjas J.Morrisas nors pelnė 11 taškų, tačiau pataikė tik tris metimus iš 13 ir surinko -10 naudingumo balų.
„Lietkabelis“: Gabrielius Maldūnas 12 (4/7 dvit.), Kristianas Kullamae (1/6 trit.) ir Jamelas Morrisas (1/8 trit.) po 11, Lazaras Mutičius, Danielius Lavrinovičius ir Paulius Danusevičius (11 atk. kam.) po 7.
„Niners“: Ty Breweris 19 (4/9 trit.), Kevinas Yebo 13 (6 atk. kam.), Nike’as Sibande 12 (5/5 metimai), Kostja Mushidi 11, Yordanas Minchevas 10 (8 atk. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!