Vilniaus „Žalgiris“ komercijos vadovu tapo Rytis Davidovičius

20 metų patirtį verslo ir sporto pasaulyje turintis specialistas talkins Vilniaus klubui pritraukiant naujus partnerius, rėmėjus, investuotojus.
„Mano pagrindinė užduotis organizacijoje bus investicijų, lėšų pritraukimas, kuris būtinas tolimesnėms investicijoms į komandą, infrastruktūrą, akademiją, administraciją“, – sakė R. Davidovičius.
Pasak jo, futbolas visuomet buvo jo gyvenimo dalis, o būti „Žalgirio“ dalimi buvo jo svajonė nuo vaikystės. „Žalgiris“ yra toks vienintelis, legendinis futbolo klubas. Daugelis nuo mažumės apie jį svajojo. Pats esu vilnietis, nuo vaikystės su tėvais eidavome į stadioną. Kaip futbolininkui patekti į „Žalgirį“ nepavyko, tačiau labai džiaugiuosi turėdamas galimybę jau kaip verslo, vadybos žmogus padėti klubui augti“, – patikino R. Davidovičius.
Didelę dalį profesinės karjeros jis praleido su investiciniais projektais, tačiau išbandė save ir dirbo ir sporto srityje – puoselėjo futbolo mėgėjų komandą „Navigatoriai“, dirbo A lygos futbolo klubų asociacijoje, taip pat regbio, bėgimo, krepšinio projektuose ir organizacijose, futbolo žaidėjų agentūroje ir t.t.
„Kiekviena ši patirtis labai svarbi, o ypač įkvėpė magistro studijos Ispanijos sostinėje Madride, kur iš arti susipažinau su įžymiuoju „Real“ klubu iš arti. Manau, kad visos šios patirtys padės šiam naujam darbui Vilniuje“, – sakė R. Davidovičius.
Neseniai jis taip pat dalyvavo konkurse į klubo direktoriaus pareigas, tačiau vėliau šių planų atsisakė. „Jau nurimus rinkimų aistroms pakalbėjome su Mindaugu Kasperūnu ir nutarėme, jog suvieniję jėgas, matydami bendrą tikslą, galime sėkmingai dirbti komandoje. Tokio lygio organizacijos yra aukščiau už asmenis – klubas buvo iki mūsų ir bus po mūsų. Tad reikia tik džiaugtis, kai atsiranda panaši galimybė ir maksimaliai stengtis prisidėti prie klubo augimo“, – sakė R. Davidovičius.
Pasak naujojo „Žalgirio“ komercijos vadovo, futbolas yra labai konkurencinga sporto šaka, kuri reikalauja didelių investicijų.
„Jei tik sustosi – tave kaip mat aplenks konkurentai. Norint jaustis tvirtai nepakanka vien savivaldybės paramos, pajamų už sportinius rezultatus Europoje. Siekiant planuoti ateitį, būtina turėti ne tik stiprų ryšį su aistruoliais, bet ir pajamų iš verslo partnerių. Sieksime auginti klubo biudžetą ir grįžti į lyderiaujančias pozicijas Baltijos futbole. Norint tai pasiekti reiks pasiraitojus rankoves ir neskaičiuojant valandų dirbti. Turime tikslą ir konkrečių darbų planą“, – teigė R. Davidovičius.
Jo vizijoje – „Žalgiris“ su atsinaujinusia pilnaverte treniruočių baze: „Įsibėgėjus darbams ieškosime būdų kaip susikurti klubo sporto bazę, kur galėtume kuo kokybiškiau auginti jaunuosius talentus, turėti geras treniruočių sąlygas, modernų medicinos centrą ir kita. Tam tikslui kalbėsime su Lietuvos futbolo federacija, miesto savivaldybe, potencialiais investuotojais. Tikiuosi, kad milžinišku postūmiu taps daugiafunkcis kompleksas Šeškinėje. Tai dideli planai, tačiau manau, kad be jų, be ambicijos neverta kas rytą keltis iš lovos. Neabejoju, kad kasdien po truputėlį link tų tikslų judėsime. Tam čia visi ir esame.“
