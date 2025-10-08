Prieš mūšį su Lietuva – Suomijos trenerio žinutė: „Tiesiog užsinorėję to negausime“

Kovo pabaigoje Dariaus ir Girėno stadione Suomijos rinktinė mušė du įvarčius pirmajame kėlinyje, tačiau Armando Kučio ir Gvido Gineičio tikslūs smūgiai galiausiai lėmė lygiąsias 2:2.
Su 7 taškais Suomija pasaulio čempionato atrankos G grupėje yra trečia ir vis dar svajoja apie galimybę pasiekti antrąją vietą, kurioje įsitaisiusi Lenkija (10 tšk.). Lietuva yra surinkusi 3 taškus ir žengia ketvirta.
Vyriausiasis suomių treneris Jacobas Friisas nežada kardinalių permainų ketvirtadienio rungtynėse.
„Gerai tai, kad turime aiškius principus ir susitarimus, kuriuos turime atlikti aikštėje, galime ruoštis rungtynėms be trikdžių. Žinoma, visada reikia atsižvelgti į varžovą“, – sakė strategas spaudos konferencijoje.
Treneris pažymėjo, kad rugsėjo pradžioje vykusiose rungtynėse su Lenkija, kurias suomiai pralaimėjo 1:3, pamatė ir nemažai teigiamų dalykų.
„Kai žaidime yra dalykų, kuriuos reikia pagerinti, į tai, žinoma, reikia atkreipti dėmesį, tačiau tai yra balanso klausimas. Jei per daug susitelksi į vieną komponentą, gali nukentėti kiti ir, svarbiausia, visas komandos bendras vaizdas. Žinoma, tikiuosi, kad galėsime geriau ir sklandžiau prasiveržti į atakos trečdalį ir taip susikurti daugiau progų įvarčiams pelnyti“, – akcentavo J. Friisas.
Jis prisiminė ir pirmąsias rungtynes su Lietuva.
„Tos rungtynės mums buvo geros pagal žaidimą. Žinoma, dabar sieksime panašaus rungtynių vaizdo, tačiau to tiesiog užsinorėję negausime. Turime sugebėti įgyvendinti savo žaidimo planą ir idėjas taip, kaip norime“, – pabrėžė treneris.
Po rungtynių su Lietuva Suomija keliaus į Nyderlandus.
„Pirmas mačas yra svarbiausias ir mes koncentruojamės tik į jį. Žinoma, treneriai turi tam tikrų minčių, bet su komanda apie Nyderlandus šiuo metu nekalbame“, – pažymėjo treneris.
Po rugsėjo rungtynių J. Friisas atliko daug pokyčių rinktinės sudėtyje ir pakvietė būrį debiutantų. Jis patikino, kad lyderystės problema komandoje neegzistuoja – pasak jo, komanda turi gerą patyrusių žaidėjų ir naujokų miksą.
Strategas nenorėjo konkrečiai kalbėti apie starto sudėtį, tačiau pabrėžė, kad jaunų žaidėjų į komandą nepakvietė tam, jog šie sėdėtų ant suolo.
Pasak Prahos „Sparta“ saugo Kaano Kairineno, nedidelės permainos yra naudingos, o jauni žaidėjai gerai įsiliejo į komandą.
„Jaučiu, kad savo pozicijoje turiu imtis lyderio vaidmens“, – teigė K. Kairinenas.
„Daugiausiai dėmesio skyrėme paskutiniam atakos trečdaliui. Pastarosiose rungtynėse būtent čia trūko kokybės“, – pridėjo futbolininkas.
