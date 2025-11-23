Skubiai perspėja gyventojus: perimate baudas iš kito žmogaus – galite sulaukti 860 eurų nuobaudos

Siekdami išvengti atsakomybės už kelių eismo taisyklių ar kitus administracinius pažeidimus, kai kurie gyventojai ieško būdų, kaip perkelti baudas kitiems asmenims.
Tokia praktika nėra nauja – vieni bando nurodyti, kad transporto priemonę vairavo draugas ar giminaitis, kiti kreipiasi į pažįstamus, prašydami padėti prisiimant pažeidimą.
Motyvai tokiam elgesiui būna įvairūs. Kartais vairuotojai bijo prarasti vairuotojo pažymėjimą ar nenori paprasčiausiai nenori gauti didesnių baudų dėl pakartotinių pažeidimų.
Tokių atvejų, kai gyventojai ieško kitų asmenų, kurie galėtų prisiimti teisinę atsakomybę už padarytus pažeidimus, galima rasti ir socialiniuose tinkluose.
Štai naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ valdomoje feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“, kur vienas gyventojas anonimiškai kreipėsi į grupes narius su klausimu ar kas nors sutiktų, panašu, kad už atlygį, prisiimti administracinę baudą
„Sveiki, gal kažkas galėtų apsiimti baudą už administracinį nusižengimą, kas turi teises ir nevairuoja. Ne už ačiū“, – rašoma anonimo skelbime.
Tiesa, po įrašu matyti, kad buvo ir realiai susidomėjusiu tokiu pasiūlymu.
„Galiu apsiimt, parašyk žinutę“, – anonimiškai teigė vienas komentatorius.
Tuo metu kitu gyventojai piktinosi tokiu įrašu.
„Kai smegenų nėra, galvoji už pinigus bausmės išvengsi? Pasivaikščiosi pėsčias porą metų ir tapsi protingesnis“, – rašė vienas.
„Lietuvos policija baus baust! Atimt teises su visam“, – pridėjo kita gyventoja.
Šiais metais pradėtos dešimtys teisenų
Policijos atstovas spaudai Ramūnas Matonis pasakoja, kad tokios veikos, kada yra mėginama apgauti apie įvykio aplinkybes dažniausiai nustatomos administracinių nusižengimų bylose, kai prasikaltę mėgina išvengti administracinės atsakomybės.
„Ypač tais atvejais, kai jiems gresia didelės baudos ar teisės vairuoti transporto priemones atėmimas“, – pabrėžia policijos atstovas.
R. Matonis akcentuoja, kad tokia veika taip pat gali užtraukti baudą nuo 300 iki 860 eurų.
„Atsakomybė už melagingų liudytojo ar nukentėjusiojo parodymų davimą, melagingos eksperto išvados ar specialisto paaiškinimo teikimą, melagingą ar žinomai neteisingą vertimą administracinio nusižengimo byloje (išskyrus atvejus, kai administracinio nusižengimo byla nagrinėjama teisme),
taip pat už vengimą ar atsisakymą duoti liudytojo parodymus administracinio nusižengimo byloje, įrodymų naikinimą ar jų slėpimą, naudojimąsi negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais arba kitokią apgavystę administracinio nusižengimo byloje – numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 224 straipsnio 2 dalyje ir užtraukia baudą nuo 300 iki 860 eurų“, – komentuoja R. Matonis.
Policijos atstovas priduria, kad tais atvejais, kai asmenys administracinių nusižengimų bylose pateikia suklastotus dokumentus, jie taip pat gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už dokumentų suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu.
„Atsakomybė už tai numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnyje. Baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų“, – sako R. Matonis.
Policijos atstovas taip pat dalinasi, kad, remiantis administracinių nusižengimų registro informacinės sistemos duomenimis, šiais metais per sausio-spalio mėnesius buvo pradėtos 74 administracinių nusižengimų teisenos dėl tokio tipo nusižengimų. 2024 m. dėl to buvo pradėtos 83 administracinių nusižengimų teisenos.
„Policija taip pat stebi socialiniuose tinkluose vykstančius asmenų susirašinėjimus“, – pažymi R. Matonis.
Policijos atstovas taip pat ragina, pamačius tokius pažeidimus, apie tai pranešti per portalą www.epolicija.lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!