Kuriozas Vilniuje: keleivį nubaudė kaip vairuotoją ir uždraudė vairuoti

Taip nutiko vilniečiui Deimantui, kuris 2022 m. išsilaikė B kategoriją, o šių metų rugpjūtį išsilaikė naują – A2 – kategoriją, tačiau jam neleido užsisakyti vairuotojo pažymėjimo, nes jis neva turi kažkokį apribojimą.
Pasirodo, jis 2023 m. gavo baudą už tai, kad keleivio vietoje ir ne savo automobilyje važiavo neprisisegęs diržo. Baudą jis sumokėjo iškart.
Vis tik „Regitra“ dabar tikina, kad Deimantas dėl to turėjo iki 2024 m. birželio išklausyti prasižengusio vairuotojo kursus, kitaip negali vairuoti. Vadinasi, sėdėdamas keleivio kėdėje be diržo dabar jau 2 metus negali sėsti prie vairo.
Deimanto teigimu, nei „Regitra“, nei policija nežino, kaip įvyko tokia klaida ir neva nieko negali dėl to padaryti – esą jam vis tiek reikės išklausyti kursą, kitaip jis negalės vairuoti.
„Pagal tokią logiką, keleiviai net telefonu tuomet negali naudotis, nes bus baudžiami kaip vairuotojai. Laiko turiu nedaug – iki spalio 7 d., kuomet pasibaigia pradedančiojo vairuotojo išduotas pažymėjimas.
„Regitros“ darbuotojai pasakė, kad su tokiu apribojimu aš apskritai net negalėjau laikyti egzamino. Tad kaip gali būti, kad egzaminą leidžiama laikyti, už jį sumokėti, o tik po to paaiškėja, kad visa tai lyg ir neturi galios?“ – svarstė vilnietis.
Jį piktino ir tai, kad institucijos kratosi atsakomybės: „Regitra“ nurodo kreiptis į policiją, Vilniaus komisariatas siunčia į Kaišiadorių komisariatą ir t. t. Visi supranta, kad įvyko klaida, bet nieko nedaro.
Policija suklydo, bet atvejo nekomentuoja
Atsakomybės policija kratėsi ir komentuodama žiniasklaidai. Ji neatsakė, kaip tokia klaida galėjo įvykti, ar dažnai tokie atvejai nutinka, kaip jie sprendžiami ir pan.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Julija Samorokovskaja tik nurodė, kad policija konstatuoja Kelių eismo taisyklių (KET) ar kito administracinio nusižengimo faktą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.
„Vairuotojo pažymėjimo galiojimo, jo išdavimo ar sustabdymo sąlygas sprendžia „Regitra“, – buvo nurodyta policijos komentare.
„Golegal.lt“ teisininkas, advokato padėjėjas Andrius Bubulis pastebi, kad tokios situacijos pasitaiko ganėtinai dažnai.
Jo spėjimu, taip gali nutikti todėl, kad Administracinių nusižengimų registre galbūt nėra funkcionalumo, leidžiančio grupuoti asmenis į vairuotojus ir keleivius.
Anot teisininko, taip gali būti ir dėl to, kad rašydami protokolus už nusižengimus pareigūnai tiesiog suklysta ir netinkamai sužymi reikiamus laukelius.
„Šiuo atveju „Regitra“, manau, nieko padaryti negali, kadangi vadovaujasi tais duomenimis, kurie registre buvo nurodyti policijos.
Todėl, kol policija tinkamai nesužymės informacijos, asmuo negalės atsiimti vairuotojo pažymėjimo“, – nurodė pašnekovas.
Ką daryti, kad „bausmė“ būtų anuliuota?
A. Bubulis patikino, kad minimu atveju asmeniui tikrai nereikia laikyti jokių kursų, kadangi jis pažeidimo padarymo metu nebuvo vairuotojas.
„Kadangi policija šių duomenų tinkamai neištaiso, asmuo oficialiu prašymu turėtų kreiptis į Administracinių nusižengimų registro valdytojus – Vidaus reikalų ministeriją arba Informatikos ir ryšių departamentą su prašymu tinkamai pažymėti, kad asmuo eisme dalyvavo kaip keleivis, o ne kaip vairuotojas.
Jeigu po kreipimosi šie duomenys nebūtų tinkamai ištaisyti, tuomet asmeniui beliktų kreiptis į Administracinių ginčų komisiją arba teismą ir prašyti, kad atitinkamos institucijos būtų įpareigotos tinkamai sužymėti duomenis“, – dėstė teisininkas.
Paklaustas, kaip įrodyti, kad asmuo tikrai buvo keleivis, o ne vairuotojas, pašnekovas atsakė, kad vienas iš įrodymų būtų asmeniui surašytas protokolas, kuriame turėtų būti nurodyta nusižengimo esmė, jeigu ji nurodyta tinkamai (šiuo atveju – saugos diržo nesegėjęs keleivis).
„Taip pat galima kreiptis į policija, kad būtų pateikta asmeniui inkriminuoto nusižengimo byla su vaizdo įrašais, kadangi policijos pareigūnai bendraudami su asmenimis turėtų būti įsijungę kūno kameras (angl. bodycam)“ – paminėjo teisininkas.
Kada suklydus policijai galite reikalauti pinigų?
A. Bubulio teigimu, įrodžius, kad reikalavimas baigti papildomus vairuotojų kursus buvo klaidingas, asmuo turėtų atgauti sumokėtas baudas (jei tokių buvo) ir visos nusižengimų teisenos jo atžvilgiu turėtų būti panaikintos.
„Jeigu dėl pareigūnų kaltės asmuo patirtų žalos, jis galėtų reikalauti žalos atlyginimo iš valstybės, kadangi valstybė atsako už neteisėtus institucijų veiksmus“, – atkreipė dėmesį teisininkas.
Tuo metu „Regitros“ atstovė spaudai Eglė Bačionytė aiškino, kad KET pažeidimus fiksuoja policija – „Regitra“ netvarko duomenų apie tokius pažeidimus, o tik remiasi gauta informacija:
„Jūsų minimu atveju ir turimais duomenimis, klaida jau yra ištaisyta (policija pataisė), todėl kursų išklausyti klientui nereikės, vairuotojo pažymėjimas klientui galioja“
E. Bačionytė primena, kad pradedantiesiems vairuotojams išduodamas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.
Praėjus 2 metams po jo išdavimo vairuotojas turi teisę pakeisti jį į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą.
„Jeigu per 2 metus nuo išduoto vairuotojo pažymėjimo vairuotojas pažeidžia KET reikalavimus, už kuriuos numatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba sukelia eismo įvykį, dėl kurio sutrikdoma eismo dalyvio sveikata, jam reikia baigti papildomus mokymus“, – aiškino „Regitros“ atstovė.
Kada vairuotojai turi baigti papildomus mokymus
E. Bačionytė vardijo, kad pradedantieji vairuotojai papildomus mokymus turi baigti pažeidę tik tam tikrus KET reikalavimus:
- naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus;
- laikytis lenkimo taisyklių;
- vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis;
- laikytis eismo reguliavimo signalų;
- vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems;
- KET nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus;
- laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos;
- neviršyti nustatyto greičio;
- nevairuoti transporto priemonių neblaiviems.
„Pradedantysis vairuotojas, pažeidęs KET, nepraranda teisės vairuoti – tik turi prievolę per nustatytą terminą pabaigti papildomą vairuotojų mokymą.
Jei per nustatytą terminą nepabaigia mokymo, turi iš naujo laikyti egzaminus“, – akcentavo pašnekovė.
Pasak jos, „Regitra“ automatiškai gauna informaciją apie pabaigtą papildomą vairuotojų mokymą, tad papildomai pažymos pristatyti nereikia. Svarbu, kad vairuotojas papildomą vairuotojų mokymą pabaigtų per nustatytą terminą.
