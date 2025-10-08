FutbolasLT_S05E06: Pasikeitimai rinktinėje, „Gintros“ antausis danėms, „Bruklinas“

Antroji tema – Šiaulių „Gintros“ pergalė UEFA Europos lygos rungtynėse prieš „Nordsjalland“ ekipą iš Danijos. Taip jau gavosi, kad nei vienas iš laidos dalyvių rungtynių nematė, tad apie jas papasakojo „Gintros“ vadovas Gintaras Radavičius.
A lygos apžvalgoje daugiausiai dėmesio sulaukė „Žalgirio“ pergalė Telšiuose prieš „Džiugą“ bei rezultatyviausios turo rungtynės tarp „Šiaulių“ ir „Panevėžio“. Ne kartą sprendėme klausimą, kurioje pozicijoje dabar būtų panevėžiečiai, jei tokią sportinę formą būtų demonstravę nuo sezono pradžios?
Rubrikoje „Europos futsal čempionato belaukiant“ šįsyk pakalbinome Luką Sipavičių. Tarpsezonyje „Gargždų pramogas“ į „Brukliną“ iškeitęs Lietuvos rinktinės kandidatas atskleidė perėjimo motyvus bei tikslus Europos čempionate.
Moterų A lygoje pirmąkart panaudota VAR sistema. Debiutas VAR teisėjų neapkarto – jie padėjo skirti 11 metrų baudinį į MFA „Žalgirio“-MRU vartus bei skirti raudoną kortelę „Gintros“ futbolininkei.
Kaip įprasta, epizodas užbaigtas žiūrovų klausimais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!