TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

FutbolasLT_S05E06: Pasikeitimai rinktinėje, „Gintros“ antausis danėms, „Bruklinas“

2025-10-08 16:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-08 16:56

Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė rungtynėmis ketvirtadienį (Suomijoje) ir sekmadienį (namuose prieš Lenkiją) pratęs atranką į Pasaulio čempionatą, o trečiadienio ryte TV3 studijoje susirinkę „FutbolasLT“ tinklalaidės vedėjai Aurimas Budraitis, Naglis Miknevičius ir Karolis Tretjakas naująjį epizodą pradėjo nuo pasikeitimų Edgaro Jankausko treniruojamoje komandoje.

FutbolasLT | Organizatorių nuotr.

0

Antroji tema – Šiaulių „Gintros“ pergalė UEFA Europos lygos rungtynėse prieš „Nordsjalland“ ekipą iš Danijos. Taip jau gavosi, kad nei vienas iš laidos dalyvių rungtynių nematė, tad apie jas papasakojo „Gintros“ vadovas Gintaras Radavičius.

A lygos apžvalgoje daugiausiai dėmesio sulaukė „Žalgirio“ pergalė Telšiuose prieš „Džiugą“ bei rezultatyviausios turo rungtynės tarp „Šiaulių“ ir „Panevėžio“. Ne kartą sprendėme klausimą, kurioje pozicijoje dabar būtų panevėžiečiai, jei tokią sportinę formą būtų demonstravę nuo sezono pradžios?

Rubrikoje „Europos futsal čempionato belaukiant“ šįsyk pakalbinome Luką Sipavičių. Tarpsezonyje „Gargždų pramogas“ į „Brukliną“ iškeitęs Lietuvos rinktinės kandidatas atskleidė perėjimo motyvus bei tikslus Europos čempionate.

Moterų A lygoje pirmąkart panaudota VAR sistema. Debiutas VAR teisėjų neapkarto – jie padėjo skirti 11 metrų baudinį į MFA „Žalgirio“-MRU vartus bei skirti raudoną kortelę „Gintros“ futbolininkei.

Kaip įprasta, epizodas užbaigtas žiūrovų klausimais.

