Argentina saugos Messi ir kitų rinktinės žaidėjų sveikatą draugiškose rungtynėse

„Priimsime sprendimą, pamatysime, kaip L. Messi ir kiti žaidėjai jaučiasi. Kalbėsime su L. Messi ir kitais. Idėja yra niekuo nerizikuoti. Yra svarbių rungtynių nacionalinei komandai, tačiau yra ir draugiškų susitikimų. Kad ir kas turės menkiausią problemą, nesvarbu, kas jis bus, mes nerizikuosime.
Žinoma, stengsimės suteikti galimybę naujiems žaidėjams, kad pamatytume, ar jie gali prisijungti. Idėja yra pasinaudoti šiomis rungtynėmis, kad išbandytume skirtingus žaidėjus. Manau, kad oficialios ar draugiškos rungtynės suteikia unikalią galimybę“, – kalbėjo strategas.
Argentinos rinktinė spalio 11-ąją dieną žais draugiškas rungtynes su Venesuela, o 14-ąją dieną susitiks su Puerto Riku.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!