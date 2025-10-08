Ronaldo artėja prie 1000-ojo įvarčio: šeima ragina baigti karjerą, tačiau futbolo žvaigždė dar nepasirengusi sustoti

„Žmonės, ypatingai mano šeima sako, kad man laikas sustoti, kad padariau viską. Jie manęs klausia, kodėl noriu įmušti tūkstantį įvarčių? Visgi manau, kad vis dar kuriu gerus dalykus, padedu savo klubui ir nacionalinei komandai, todėl kodėl gi to nepratęsus?
Esu įsitikinęs, kad kai baigsiu, jausiuosi patenkintas, nes atidaviau visas jėgas. Žinau, kad man liko ne daug metų, bet turiu kelerius metus, jų metu stengsiuosi mėgautis iki galo“, – teigė portugalas.
40-metis futbolininkas savo karjeros metu jau yra pelnęs daugiau nei 940 įvarčių.
„Dažnai sakau, kad jei galėčiau, žaisčiau futbolą tik už nacionalinę komandą, nežaisčiau jokiame kitame klube, nes tai yra futbolininko kulminacija ir viršūnė. Man yra garbė atstovauti nacionalinei komandai.
Esu įsitikinęs, kad artimiausioms rungtynės susiklostys gerai ir mes iškovosime kelialapį į pasaulio čempionatą, Žinoma, mūsų tikslas yra vykti į jį ir laimėti, tačiau turime viską daryti žingsnis po žingsnio“, – pripažino C. Ronaldo.
