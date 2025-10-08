Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Du Eurolygos klubai taikosi į Europos čempionate žibėjusį suomį

2025-10-08 12:42 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-08 12:42

Suomijos rinktinėje Europos čempionate sužibėjęs puolėjas gali keltis į Eurolygą.

O.Nkamhoua domina Eurolygos klubą (Scanpix nuotr.)

0

„Sportando“ praneša, kad Dubajaus „Dubai“ ir Belgrado „Crvena Zvezda“ klubai domisi Olivier Nkamhoua paslaugomis.

Vis dėlto 25 metų 203 cm ūgio žaidėjas turi sutartį su Varezės „Pallacanestro“ ekipa ir ši nenori paleisti atleto.

Italijos lygos sezoną O.Nkamhoua atidarė galingai – per 33 minutes pelnė 28 taškus, atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 19 naudingumo balų.

