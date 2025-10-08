Du Eurolygos klubai taikosi į Europos čempionate žibėjusį suomį

„Sportando“ praneša, kad Dubajaus „Dubai“ ir Belgrado „Crvena Zvezda“ klubai domisi Olivier Nkamhoua paslaugomis.
Vis dėlto 25 metų 203 cm ūgio žaidėjas turi sutartį su Varezės „Pallacanestro“ ekipa ir ši nenori paleisti atleto.
Italijos lygos sezoną O.Nkamhoua atidarė galingai – per 33 minutes pelnė 28 taškus, atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 19 naudingumo balų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!