Lietuviai tarp garsiausių pasaulio menininkų: jų kūryba pasiekė Niujorką

Tiek ekspertų, tiek auditorijos vertinamoje bienalėje – šiuolaikinių Lietuvos menininkų Linos Lapelytės, Neringos Černiauskaitės ir Ugniaus Gelgudos kūriniai, taip pat Andriaus Arutiunian, Raimundo Malašausko, Roberto Narkaus, Augusto Serapino projektai.
Lietuva turės savo paviljoną Niujorke
Lietuva bianalėje turės nacionalinį paviljoną, kurį organizuoja „Performa“, bendradarbiaujant su Kultūros institutu (LKI) ir Lietuvos generaliniu konsulatu Niujorke.
Instituto direktorė Julija Reklaitė sako, jog „Lietuvos paviljone be sienų“ pristatomi šalies menininkai atstovauja kartai, kurios darbai laisvai juda tarp meno disciplinų.
„Lietuvos paviljonas be sienų“ stiprina tarptautinius kultūrinius ryšius, taip pat patvirtina gyvo meno svarbą pasaulinėje scenoje, o šiandien demonstruoja ir kultūros jėgą“, – teigia ji.
Kūriniai, pasakojantys apie dabartį
L. Lapelytė kvies moksleivius dalyvauti performanse, kuriame susipina vaidmenų žaidimas, vokalinė raiška ir judesiai. Kūrinys „The Speech“ (liet. „Kalba“) tiria, kaip jaunesnės kartos susidoroja su neapibrėžtumu, naujai interpretuoja atmintį ir sukuria naujus išraiškos būdus, reaguodamos į sparčiai kintantį pasaulį.
N. Černiauskaitė ir U. Gelguda, dirbantys kartu kaip „Pakui Hardware“, savo „Performos“ bienalei skirtame „Operomanijos“ kūrinyje nagrinės besikeičiančius technologijų ir žmogaus kūno santykius.
Tuo metu kuratorius ir menininkas R. Malašauskas pristatys dviejų vakarų projektą „Send In the Clowns“ (liet. „Įleiskite klounus“). Kiekvieną vakarą ta pati aktorių trupė vaidins skirtingus vaidmenis ir pasakos skirtingas istorijas.
A. Serapinas sukurs nedidelę, iš vietinių medžiagų pagamintą medinę konstrukciją, kuri keliaus po Niujorką, naudodama viešąją erdvę, kad pažadintų prisiminimus.
Savo ruožtu R. Narkaus projektas vystys jo nuolatinį virtualios erdvės, perkurtos asmenybės ir socialinės žiniasklaidos bei Niujorko gyvenimo formuojamų tapatybių įvairovės tyrinėjimą, o A. Arutiunian projektas siūlo performanso „Armen“ versiją, kurio metu mieste važiuojančiame automobilyje gros menininko sukomponuota kasetė su armėnų diasporos disko muzikos įrašais.
2004 metais meno istorikės ir kuratorės RoseLee Goldberg (RouzLy Goldberg) įkurta „Performa“ yra tarptautinį pripažinimą pelniusi organizacija, ji rengia gyvus tarpdisciplininius vizualiųjų menų kūrėjų performansus.
„Užmegzdama ryšį su Lietuvos šiuolaikinio meno scena bienalė ne tik praturtina savo programą, bet ir skatina kultūrinius mainus, suteikdama Niujorko žiūrovams galimybę patirti novatorišką meninę išraišką, kylančią iš Lietuvos. Esame labai laimingi, galėdami pristatyti šią programą kartu su Lietuvos partneriais ir parodyti tokią drąsią bei kūrybingą menininkų grupę Niujorke“, – sako kuratorė.
Svarbios pažintys
Lietuvos kultūros atašė JAV Akvilės Kavaliauskaitės teigimu, „Performa“ Lietuvos menininkams – svarbi platforma susipažinti su JAV meno pasauliu iš vidaus, užmegzti svarbių pažinčių.
Kiekvienoje bienalėje „Performa“ bendradarbiauja su ne daugiau kaip dviem šalimis ir pristato tarptautinius „Paviljonus be sienų“, kurie veikia panašiai kaip paviljonai Venecijos bienalėje.
Anot LKI, 2013-aisiais pradėta programa „Paviljonas be sienų“ atspindi „įsipareigojimą pristatyti skirtingų šalių socialinį, politinį ir meninį kraštovaizdį per gyvus pasirodymus“, o per pastarąjį dešimtmetį ši platforma pristatė Australijos, Estijos, Norvegijos, Lenkijos, Pietų Afrikos, Švedijos, Suomijos ir Taivano kūrėjų darbus.
