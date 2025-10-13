Garsioji mokytoja Veronika atskleidė sūnaus vardą: „Natūraliai jautėme“

Vardą ji atskleidė duodama interviu „Mamos“ žurnalui.
Pasakė vardą
„Dominyko vardas man patiko labai seniai – dar prieš nėštumą. Kai laukėmės, pasakiau šį vardą Simui, ir jam jis taip pat tiko.
Jokios ypatingos istorijos nėra – natūraliai jautėme, kad mūsų sūnus bus Dominykas“, – sakė Veronika.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad mokytoja Veronika mama tapo liepos pabaigoje, o neseniai pasidalijo ir jautriais kadrais iš gimdymo.
Šia ypatinga akimirka naujienų portalo tv3.lt skaitytojai gali pasidžiaugti kartu – gimdymo akimirkas įamžinusi fotografė pasidalijo jautriu įrašu. Mokytoja Veronika šiomis nuotraukomis sutiko pasidalinti su tv3.lt skaitytojais.
Dalijasi jautria akimirka
„Šiandien šiai pačiai gražiausiai gyvenimo akimirkai sukanka jau du mėnesiai. Du mėnesiai laimės mūsų draugų gyvenimuose. Du mėnesiai, kai mano pasaulis apsivertė aukštyn kojomis, nes pirmą kartą gyvenime galėjau dalyvauti stebuklingame naujos gyvybės atsiradimo procese“, – rašė ji, pridurdama, jog šis mažas kūdikėlis netrukus tapo ir jos krikšto sūnumi.
Autorė atvira – ji jautė ne tik profesinį smalsumą, bet ir nuoširdžią emociją.
„Kaip tai gražu, kaip tai jaudina, kaip tai neužmirštama. Iš savo pačios gimdymo aš prisimenu nedaug – tai visai kas kita nei stebėti šį stebuklą iš šalies. Kaip fotografė žavėjausi kiekviena detale, kiekviena emocija. Nepamirštama buvo matyti, kaip drebėjo Simo rankos, kaip Veronika su ašaromis akyse žiūrėjo į savo vyrus, kaip švelniai Simas glostė Veronikos plaukus ir su kokia meile į ją žvelgė“, – dalijosi ji.
Šis įrašas tapo startu naujam sumanymui – projektui „Misija – gimti“. Fotografė sako norinti perduoti žmonėms emocijas ir stebuklą, kurį patiria gimdant šeimos, ir padėkojo Veronikai bei Simui už pasitikėjimą.
Rugsėjis – kitoks nei įprasta
Prieš kiek laiko Veronika portalui tv3.lt pasakojo, kad šie metai jai ypatingi – rugsėjį, kai paprastai prasideda nauji mokslo metai, ji pasitinka be lentos ir vadovėlių, bet su pačia brangiausia dovana – ką tik gimusiu kūdikiu.
„Pirmoji mintis buvo – kaip pasiilgsiu mokinių ir jų šurmulio klasėje. Rugsėjis man visada simbolizuodavo startą, o šiemet jis bus ramesnis, bet kupinas visai kitokių emocijų“, – tada kalbėjo mokytoja.
Ji neslėpė, kad „mamos vaidmuo atrodo kaip nauja kelionė“, kurioje ypač praverčia per pedagoginį darbą išsiugdyta kantrybė, empatija ir gebėjimas džiaugtis mažais žingsniais.
Veronika įsitikinusi – nors dabar svarbiausia yra išmokti mėgautis akimirka ir skirti save šeimai, „mokykla niekur nedings“. O šie metai, pasak jos, yra ypatinga dovana – galimybė sustoti, įkvėpti ir pasiruošti grįžti dar stipresnei.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!