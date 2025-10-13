Garsus fotografas Rokas Darulis slapta vedė mylimąją Mariją

Įvykusias vestuves ir patvirtino pasikeitusi Marijos pavardė socialiniame tinkle Instagram.
Tai dar labiau užtvirtino ir Roko komentarus po vienu iš įrašų. Jis parašė: „Mano žmona“.
Patvirtino žinią
Naujienų portalui lrytas.lt fotografas patvirtino žinią apie vestuves, tačiau teigė plačiau nesiplėsiantis.
Jis sakė: „Taip, susituokėme, tik plačiau nusprendėme nieko viešai nekomentuoti“.
