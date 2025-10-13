Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Garsus fotografas Rokas Darulis slapta vedė mylimąją Mariją

2025-10-13 14:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 14:52

Garsus fotografas Rokas Darulis vedė savo širdies draugę Mariją Mašanauskaitę, kuri tapo Darule. Pora apie vestuves tik užsiminė socialiniuose tinkluose, daugiau informacijos neviešindami.

Rokas Darulis, Marija Darulė (nuotr. BNS ir nuotr. SCANPIX)

Garsus fotografas Rokas Darulis vedė savo širdies draugę Mariją Mašanauskaitę, kuri tapo Darule. Pora apie vestuves tik užsiminė socialiniuose tinkluose, daugiau informacijos neviešindami.

REKLAMA
0

Įvykusias vestuves ir patvirtino pasikeitusi Marijos pavardė socialiniame tinkle Instagram.

Tai dar labiau užtvirtino ir Roko komentarus po vienu iš įrašų. Jis parašė: „Mano žmona“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patvirtino žinią

Naujienų portalui lrytas.lt fotografas patvirtino žinią apie vestuves, tačiau teigė plačiau nesiplėsiantis.

Jis sakė: „Taip, susituokėme, tik plačiau nusprendėme nieko viešai nekomentuoti“.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų