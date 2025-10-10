Upėje – košmariška tragedija: moteriai padėti niekas nebegalėjo

Šokiruojantis vaizdo įrašas rodo, kaip krokodilas tempia auką, 57 metų moterį, vandeniu, o šalia stovintys žmonės bejėgiškai tai stebi.
Vandenyje tykantys siaubūnai
Moteris maudėsi Karasrotos upėje, Rytų Indijoje, kai netikėtai buvo užpulta pavojingo roplio.
Skubiai pradėta gelbėjimo operacija, tačiau vietiniai gyventojai ir valdžios atstovai nesugebėjo jos išgelbėti. Auka buvo atpažinta kaip Soudamini Mahala.
Vietiniai liudininkai pasakojo, kad moteris buvo užpulta ir iš karto nutempta į vandenį. Vietos policija ir priešgaisrinė tarnyba greitai sureagavo į iškvietimą bei pradėjo paieškos operaciją.
„Moteris maudėsi Karasrotos upėje apie 16 val. pirmadienį, spalio 6-ąją. Krokodilas ją nutempė į stiprią upės srovę. Miestiečiai, buvę netoliese, bandė vytis krokodilą, bet nepavyko jos išgelbėti“, – kalba policijos atstovas.
Liudininkas Naba Kishore Mahala prisiminė kraupų momentą, kada krokodilas užpuolė moterį.
„Mes matėme, kaip krokodilas ją tempė ir puolėme į vandenį padėti, bet negalėjome jos išgelbėti“, – sako N. Kishore Mahala.
Valdžios atstovai ėmė ieškoti moters kūno ir ragino vietos gyventojus būti itin atsargiems prie vandens telkinių, kur žinoma apie krokodilų buvimą. Po dienos moters pusiau suėstas kūnas buvo surastas, pranešė leidinys „Times of India“.
Vaizdo įrašas, kuriame matyti ši kraupi scena, paplito socialiniuose tinkluose, sukeldamas nerimą dėl šios upės saugumo.
Savo akimis vaizdo įrašą pamatykite straipsnio pradžioje.
Kita tragedija
Šis krokodilo išpuolis upėje įvyko netrukus po kito panašaus incidento Indijoje, kai 3 vaikų mama buvo užpulta krokodilo. Jos pusiau suėstas kūnas buvo rastas kitą dieną upės krante.
Rugsėjo 19 d. moteris buvo netikėtai užpulta krokodilo, kai bandė pagauti žuvį. Vienas liudininkas sakė, kad vietos gyventojai skubėjo jos gelbėti, bet to padaryti nepavyko.
Miškų apsaugos pareigūnas Santanu Kumar Dalei, kalbėdamas su „Press Trust of India“, bandė paaiškinti situaciją.
„Krokodilas išniro netikėtai ir puolė ją. Ji nespėjo net sureaguoti, kai jau buvo nutempta į vandenį“, – dalijasi pareigūnas.
