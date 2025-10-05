Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kada Putinas pripažins pralaimėjimą? Ekspertai prakalbo apie Rusijos nesėkmes ir kas toliau

2025-10-05 18:30 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-05 18:30

Karas Ukrainoje tęsiasi, tačiau ekspertai mato ženklų, kad Rusijos galimybės silpnėja, o Vakarų parama stiprėja. Ukraina sėkmingai smogia Rusijos užnugariui, o tarptautinė bendruomenė svarsto dar griežtesnius veiksmus agresoriaus atžvilgiu. Ar galime tikėtis greitos karo pabaigos?

24

Apie tai, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Baltijos pažangių technologijų instituto vyr. patarėjas, atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas ir buvęs užsienio reikalų ministras, buvęs Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Petras Vaitiekūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mes matome, kad karas tęsiasi, ir norisi žinoti, ar turime čia esminių posūkių, ar galima matyti ir kalbėti apie galimą karo Ukrainoje pabaigą?

P. Vaitiekūnas: Ne, kol kas, matyt, negalima kalbėti – karas tęsiasi. Ukrainiečių ryžtas kovoti dėl savo tėvynės, dėl savo laisvės neblėsta, ir tai yra gera žinia ir mums, ir Europai, ir iš fronto taip pat yra daug gerų žinių.

Visą laiką rusams sunkiai sekėsi tą frontą judinti į priekį. Jie judėjo, bet su didžiuliais nuostoliais, gyvosios jėgos nuostoliais. Keičiasi ir Europos supratimas bei nusiteikimas šio karo atžvilgiu ir galimos Rusijos agresijos atžvilgiu jau Europoje.

Matyt, neblogų žinių yra iš Amerikos, iš prezidento Trumpo, kuris demonstruoja daugiau ryžtingumo. Neaišku, kiek tas ryžtingumas realizuosis į konkrečias raketas, bet galbūt teigiamų pokyčių bus ir iš Amerikos.

Prezidentas Zelenskis paprašė, ir amerikiečiai pradėjo svarstyti ilgo nuotolio raketų suteikimą Ukrainai, ir priedo dar jų atsakingi pareigūnai pasakė, kad neliečiamų taikinių Rusijoje nėra ir neturi būti.

Tai yra geras ženklas, kaip jūs vertinate dabartinę situaciją?

G. Bagdonas: Papildyčiau situacijos vertinimą tuo, kad Ukraina sėkmingai atrado tą pažeidžiamą vietą, iš kur finansuojama Rusijos karo mašina. Tai yra naikinimas naftos perdirbimo įmonių, kitos infrastruktūros, taip pat valdymo ir vadovavimo centrai, logistikos uostai.

Matėme, jūrų uostą puikiai daužė nevaldomais bepiločiais kateriais, jūriniais dronais, ir eilė kitų dalykų. Tai yra iš tikrųjų jau savo priemonėmis, ne tik amerikiečių ar kitų šalių suteiktomis, Ukraina sėkmingai daužo jos užnugarį.

Kare yra labai svarbi asimetrija: nepasiduoti vien gynybai. Šiuo atveju Ukraina pereina kai kur į puolimą, nebūtinai fronto linijoje, nors ir fronto linijoje matėme kontratakas, Pokrovsko, pavyzdžiui, kur trys vietos, kur rusų pajėgos arba apsuptos, arba yra vadinamajame operatyviniame apsupime.

Yra naikinimas ten, kur Rusija negali būti apsaugota – jos dydis yra jos silpnumas. Ji negali išdėlioti oro gynybos sistemų visur, ir Rusijos teritorijoje oro gynyba yra beveik nuoga.

Užvakar buvo sėkmingai išjungtas Belgorodo miestas – „Blackoutas“, taip vadinamas – elektra visoje srityje ar didelėje miesto dalyje. Tai taip pat buvo tikriausiai ir atsakas į labai žiaurią, beprotišką, terorizuojančią ataką šeštadienį ir sekmadienį, kur žuvo ir vaikai, pavyzdžiui, 12 metų mergaitė, kur visiškai civiliniai objektai, kaip Kardiologijos institutas, taip pat ir Lenkijos ambasada, buvo stipriai apgadinta.

Rusija matydama, kad negali laimėti, ir aš neabejoju, ji neturi šansų laimėti šio karo – bent jau to, ką šiandien mes matome, ji ieško įvairių kitų būdų. Vienas iš kitų būdų yra hibridinės grėsmės, siekis išplėsti karinį konfliktą, karą, tarkime, pilkojoje zonoje, tarp karo ir taikos – nei taika, nei karas – į mūsų šalis.

Ar tai būtų virš Lietuvos tie keli dronai, Latvijoje, tuo labiau Lenkijoje, Danijoje, Prancūzijoje, ten atskiri atvejai Vokietijoje ir Nyderlanduose.

Akivaizdu, kad Rusija siekia eskaluoti situaciją, perkelti, sukurti mums saugumo dilemą, kad mūsų  demokratinės visuomenės, spaustų mūsų politinius lyderius rūpintis savo saugumu, bet nepadėtų Ukrainai.

Čia yra kertama į tai ir kartu išbandoma mūsų vienybė, mūsų ryžtas, bandomos mūsų procedūros. Čia galima įvertinti daugybę dalykų.

Tenka girdėti įvairių pranešimų, kad jau ir pačioje Rusijoje yra nuomonių, jog karas nesiseka. Matėme, kad Putinas skelbia kreipimąsi, ragina visus vienytis, skelbiama apie mobilizaciją. Atrodytų, tai yra žingsniai, siekiant vėl parodyti, koks svarbus tas karas, sutelkti visuomenę, nes lyg ir susidomėjimas arba palaikymas karui mažėja Rusijoje, ką manote?

P. Vaitiekūnas: Nemanau, Rusijos visuomenė vedama iš proto ir sėkmingai eina iš proto – ten nėra laisvos žiniasklaidos. Rusijos valdžia jiems uždarė „YouTube“, jie uždarė laisvą žiniasklaidą, laisvą žodį, jiems uždarė informaciją – nėra Rusijoje informacijos.

Kai žmogaus smegenys negauna objektyvios, realios informacijos, kurią galėtų pasirinkti iš įvairių šaltinių, smegenys pradeda pūti, vaizdžiai tariant, metaforiškai kalbant. Tas fašistinis pradas Rusijoje stiprėja. Putinas ir jo kliauda, užgrobusi valdžią Rusijoje, puikiai supranta: taika lygu jų mirtis.

Jie negali net paliaubų priimti, nekalbant jau apie kokią nors taiką. Taika arba bent paliaubos iš karto atneštų klausimus: ką mes pasiekėme, kur mūsų rezultatai, kur mūsų pergalės, kodėl milijonas žmonių žuvo ir tapo invalidais? Koks rezultatas viso šito karo?

Putinas ir jo kliauda tęs konfliktą, gilins. Agresija nukreipiama ir į Europą, ir ta agresija stiprės, tačiau, mano nuomone, yra ir gerų naujienų.

Kokių?

P. Vaitiekūnas: Gerų naujienų, kad branduolinio karo tikimybė dabar nutolo kuriam laikui. Ilgalaikėje perspektyvoje, matyt, ta grėsmė padidės, sustiprės, bet dabar Kremliaus vampyrą laiko du gigantai už abiejų rankų: Kinija ir Indija.

Jos visiškai nesuinteresuotos branduoliniu konfliktu, tačiau yra ir blogesnė naujiena: Kinija suinteresuota, kad Rusija plėstų agresiją į Europą. Kinija suinteresuota, nes jie nori Europai aiškiai parodyti, kad jūs turite laikytis distancijos nuo Amerikos politikos, neįvedinėti mums prekybinių sankcijų, pirkti iš mūsų produktus, ir tada mes prilaikysime Putiną – sandoris siūlomas toks.

Europa blaškosi tarp to, ar išlaikyti NATO ir Vakarų pasaulio vienybę, ar labiau žiūrėti savo interesų. Ekonominė situacija Vokietijoje su mašinų gamyba, su Kinijos eksportu ar importu į Europą yra bloga ir blogėja.

Taigi, Putinas gali gauti carte blanche veikimo galimybę ir paramą iš Kinijos, agresyviai veikiant Europos NATO teritorijoje.

Visą „Dienos pjūvio“ laidą kviečiame žiūrėti vaizdo įraše, esančiame teksto pradžioje.

