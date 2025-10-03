Indija ir Kinija po penkerių metų pertraukos atnaujins tiesioginius skrydžius

Tiesioginiai skrydžiai tarp dviejų daugiausiai gyventojų turinčių pasaulio šalių buvo sustabdyti per COVID-19 pandemiją 2020 metais ir dėl didėjusios įtampos tarp Pekino ir Naujojo Delio dėl ginčų dėl sienos taip ir nebuvo atnaujinti.
Tačiau nuo to laiko santykiai tarp Azijos varžovių kiek pasitaisė ir praėjusį mėnesį įvyko pirmasis per septynerius metus jų lyderių susitikimas.
Po techninių diskusijų „dabar sutarta, kad tiesioginės oro susisiekimo paslaugos, jungiančios nurodytus Indijos ir Kinijos punktus, gali būti atnaujintos iki spalio pabaigos“, teigiama ketvirtadienį paskelbtame Indijos vyriausybės pranešime.
„Šis civilinės aviacijos institucijų susitarimas dar labiau palengvins Indijos ir Kinijos žmonių tarpusavio ryšius ir prisidės prie laipsniško dvišalių santykių normalizavimo“, – teigiama pranešime.
Indijos oro vežėja „Indigo“ ketvirtadienį pranešė, kad nuo spalio 26 dienos pradės vykdyti tiesioginius kasdienius skrydžius tarp Kolkatos ir Guangdžou, o vėliau siūlys ir skrydžius iš Naujojo Delio.
Oro bendrovė penktadienį pradėjo bilietų pardavimą ir pareiškė, kad tiesioginiai skrydžiai „atkurs tarpvalstybinės prekybos ir strateginių verslo partnerysčių galimybes bei skatins turizmą tarp dviejų šalių“.
Rugpjūtį Indija ir Kinija paskelbė, kad atnaujins tiesioginius skrydžius, tęs derybas dėl ginčytinos sienos ir skatins prekybą.
Kinijos ir Indijos santykiai smarkiai pašlijo 2020 metais, po to, kai jų kariai susirėmė prie ginčytinos sienos Himalajų kalnuose.
Per tuos susirėmimus, kurie buvo didžiausi per kelis dešimtmečius, žuvo keturi Kinijos kariai ir 20 Indijos karių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!