Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Indija ir Kinija po penkerių metų pertraukos atnaujins tiesioginius skrydžius

2025-10-03 13:03 / šaltinis: BNS
2025-10-03 13:03

Indija ir Kinija šį mėnesį po penkerių metų pertraukos atnaujins tiesioginius skrydžius tarp dviejų šalių, pranešė pareigūnai.

Indijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Indija ir Kinija šį mėnesį po penkerių metų pertraukos atnaujins tiesioginius skrydžius tarp dviejų šalių, pranešė pareigūnai.

REKLAMA
0

Tiesioginiai skrydžiai tarp dviejų daugiausiai gyventojų turinčių pasaulio šalių buvo sustabdyti per COVID-19 pandemiją 2020 metais ir dėl didėjusios įtampos tarp Pekino ir Naujojo Delio dėl ginčų dėl sienos taip ir nebuvo atnaujinti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau nuo to laiko santykiai tarp Azijos varžovių kiek pasitaisė ir praėjusį mėnesį įvyko pirmasis per septynerius metus jų lyderių susitikimas.

REKLAMA
REKLAMA

Po techninių diskusijų „dabar sutarta, kad tiesioginės oro susisiekimo paslaugos, jungiančios nurodytus Indijos ir Kinijos punktus, gali būti atnaujintos iki spalio pabaigos“, teigiama ketvirtadienį paskelbtame Indijos vyriausybės pranešime.

REKLAMA

„Šis civilinės aviacijos institucijų susitarimas dar labiau palengvins Indijos ir Kinijos žmonių tarpusavio ryšius ir prisidės prie laipsniško dvišalių santykių normalizavimo“, – teigiama pranešime.

Indijos oro vežėja „Indigo“ ketvirtadienį pranešė, kad nuo spalio 26 dienos pradės vykdyti tiesioginius kasdienius skrydžius tarp Kolkatos ir Guangdžou, o vėliau siūlys ir skrydžius iš Naujojo Delio.

REKLAMA
REKLAMA

Oro bendrovė penktadienį pradėjo bilietų pardavimą ir pareiškė, kad tiesioginiai skrydžiai „atkurs tarpvalstybinės prekybos ir strateginių verslo partnerysčių galimybes bei skatins turizmą tarp dviejų šalių“.

Rugpjūtį Indija ir Kinija paskelbė, kad atnaujins tiesioginius skrydžius, tęs derybas dėl ginčytinos sienos ir skatins prekybą.

Kinijos ir Indijos santykiai smarkiai pašlijo 2020 metais, po to, kai jų kariai susirėmė prie ginčytinos sienos Himalajų kalnuose.

Per tuos susirėmimus, kurie buvo didžiausi per kelis dešimtmečius, žuvo keturi Kinijos kariai ir 20 Indijos karių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų