TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Kinija nuteisė buvusį žemės ūkio ministrą mirties bausme

2025-09-28 18:43 / šaltinis: BNS
2025-09-28 18:43

Buvęs Kinijos žemės ūkio ministras sekmadienį buvo nuteistas mirties bausme dėl kaltinimų korupcija, atidedant bausmės vykdymą dvejiems metams, sakoma teismo pranešime.

Kinijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Tang Renjianas 2007–2024 metais priėmė kyšius grynaisiais pinigais ir turtu, kurių bendra suma viršijo 268 mln. juanių (32,36 mln. eurų), sakoma šiaurės rytų Džilino provincijos Čangčuno liaudies teismo pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismas nusprendė, kad kyšiai „padarė ypač didelę žalą valstybės ir žmonių interesams, todėl pateisina mirties bausmę“, ir pridūrė, kad eksministras prisipažino dėl savo nusikaltimų ir išreiškė gailestį.

T. Renjianui paskelbtas nuosprendis yra naujausias Prezidento Xi Jinpingo vykdomos plataus masto kovos su korupcija kampanijos, per kurią buvo nušalinti keli aukšto rango pareigūnai, nuosprendis.

Xi Jinpingo antikorupcinės kampanijos šalininkai teigia, kad šia kampanija skatinamas skaidrus valdymas, tačiau kritikai tvirtina, kad ji suteikia prezidentui galią valyti politinius varžovus.

T. Renjianas anksčiau dirbo šiaurės vakarinės Gansu provincijos gubernatoriumi, taip pat pietinio autonominio Guangsi regiono pirmininko pavaduotoju.

Jo nuvertimas įvyko po panašių tyrimų dėl buvusių gynybos ministrų Li Shangfu ir Wei Fenghe.

Li Shangfu buvo atleistas iš pareigų vos po septynių mėnesių darbo, o vėliau pašalintas iš Kinijos komunistų partijos už nusikaltimus, įskaitant įtariamą kyšininkavimą, teigė valstybinė žiniasklaida.

Pranešama, kad jo įpėdinio Dong Juno atžvilgiu taip pat pradėtas tyrimas dėl kaltinimų korupcija.

