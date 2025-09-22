Evakuos 400 tūkst. gyventojų: Kinijoje ruošiamasi supertaifūnui, kuris siaubia Filipinus

Filipinų meteorologijos tarnybos duomenimis, taifūnas 15.00 val. (7.00 val. Grinvičo laiku) pasiekė Filipinams priklausančią Kalajaus salą, kuri yra retai apgyvendintos Babujano salų grandinės dalis.
17.00 val. (9.00 val. Grinvičo laiku) paskelbta, kad didžiausias pastovus vėjo greitis audros centre siekia 215 kilometrų per valandą, o gūsių metu – iki 295 km/h, pranešė nacionalinė meteorologijos tarnyba.
Audros centre esančios Kalajaus salos informacijos pareigūnas Herbertas Singunas naujienų agentūrai AFP sakė, kad vienas žmogus buvo nesunkiai sužeistas, kai nuo mokyklos atplėšti stogo gabalai nukrito ant už maždaug 30 metrų esančio evakuacijos centro.
„Ar matote ten toli siūbuojančias kokoso palmes?“, – vaizdo pokalbio metu klausė jis.
„Pirmiau jų buvo aštuonios. Dabar stovi tik keturios. Tai rodo, koks galingas yra šis taifūnas.“
Visuose Filipinuose buvo evakuota šiek tiek daugiau nei 10 000 gyventojų, o Manilos regione ir 29 kitose provincijose pirmadienį neveikė mokyklos ir valstybinės įstaigos.
Daug didesnė operacija bus vykdoma Kinijos Šendženo mieste, kur sekmadienį vakare valdžios institucijos pranešė planuojančios iš pakrančių ir žemai esančių regionų perkelti šimtus tūkstančių žmonių.
Keli kiti Guangdongo provincijos miestai paskelbė, kad dėl taifūno bus atšauktos pamokos ir nedirbs įmonės, o viešasis transportas bus sustabdytas.
Taifūno „Ragasa“ kelyje esančiame Honkonge įsikūrusios oro linijos „Cathay Pacific“ pranešė, kad planuoja atšaukti daugiau nei 500 skrydžių.
Oro linijų atstovė spaudai sakė, kad keleivių skrydžiai į Honkongo tarptautinį oro uostą ir iš jo bus sustabdyti nuo antradienio 18.00 val. ir „atnaujinti ketvirtadienį dienos metu“.
„Itin smarkios liūtys“
Taivano valstybinė meteorologijos tarnyba prognozavo, kad šalies rytuose gali prasidėti „itin smarkios liūtys“.
„Audros spindulys yra gana didelis, apie 320 (kilometrų). Nors taifūno centras dar šiek tiek nutolęs, jo platus, stiprus vėjo laukas ir išorinė cirkuliacija jau apėmė dalį Taivano.“
Vietos priešgaisrinės tarnybos pareigūnas Jamesas Wu naujienų agentūrai AFP sakė, kad kalnuotose vietovėse netoli Pingtungo vyksta evakuacija.
„Didžiausią nerimą mums kelia tai, kad žala gali būti panaši į tą, kurią prieš dvejus metus padarė taifūnas „Koinu“, – pridūrė jis, kalbėdamas apie audrą, kurios metu griuvo elektros stulpai ir į orą kilo skardiniai stogai.
Filipinų vyriausybės orų specialistas Johnas Grenderis Almario sekmadienį sakė, kad šiauriniuose pagrindinės Lusono salos rajonuose galima tikėtis „didelių potvynių ir nuošliaužų“.
Potvynių grėsmė dėl taifūno „Ragasa“ kyla praėjus vos dienai po to, kai tūkstančiai filipiniečių išėjo į gatves protestuoti prieš didėjantį korupcijos skandalą, susijusį su nekokybiškai įgyvendintais arba nebaigtais potvynių kontrolės projektais.
Filipinai yra pirmoji didelė sausumos teritorija, esanti Ramiojo vandenyno ciklonų juostoje, o salyną kasmet užklumpa vidutiniškai 20 audrų ir taifūnų, dėl kurių nelaimių nuniokotose vietovėse nuolat skursta milijonai žmonių.
Mokslininkai įspėja, kad, pasauliui dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos poveikio šylant, audros tampa vis stipresnės.
