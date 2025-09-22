Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Evakuos 400 tūkst. gyventojų: Kinijoje ruošiamasi supertaifūnui, kuris siaubia Filipinus

2025-09-22 15:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 15:23

Kinijos Šendženo mieste pradėta ruoštis evakuoti 400 tūkst. žmonių – prie pietinės šalies dalies artinasi supertaifūnas „Ragasa“, kurio metu siaučianti vėtra pirmadienį prieglobsčio ieškoti vertė šiaurės Filipinų gyventojus.

Supertaifūnas „Ragasa“ pasiekė Filipinus (nuotr. SCANPIX)
7

Kinijos Šendženo mieste pradėta ruoštis evakuoti 400 tūkst. žmonių – prie pietinės šalies dalies artinasi supertaifūnas „Ragasa“, kurio metu siaučianti vėtra pirmadienį prieglobsčio ieškoti vertė šiaurės Filipinų gyventojus.

REKLAMA
0

Supertaifūnas „Ragasa“ pasiekė Filipinus
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Supertaifūnas „Ragasa“ pasiekė Filipinus

Filipinų meteorologijos tarnybos duomenimis, taifūnas 15.00 val. (7.00 val. Grinvičo laiku) pasiekė Filipinams priklausančią Kalajaus salą, kuri yra retai apgyvendintos Babujano salų grandinės dalis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

17.00 val. (9.00 val. Grinvičo laiku) paskelbta, kad didžiausias pastovus vėjo greitis audros centre siekia 215 kilometrų per valandą, o gūsių metu – iki 295 km/h, pranešė nacionalinė meteorologijos tarnyba.

REKLAMA
REKLAMA

Audros centre esančios Kalajaus salos informacijos pareigūnas Herbertas Singunas naujienų agentūrai AFP sakė, kad vienas žmogus buvo nesunkiai sužeistas, kai nuo mokyklos atplėšti stogo gabalai nukrito ant už maždaug 30 metrų esančio evakuacijos centro.

REKLAMA

„Ar matote ten toli siūbuojančias kokoso palmes?“, – vaizdo pokalbio metu klausė jis.

„Pirmiau jų buvo aštuonios. Dabar stovi tik keturios. Tai rodo, koks galingas yra šis taifūnas.“

Visuose Filipinuose buvo evakuota šiek tiek daugiau nei 10 000 gyventojų, o Manilos regione ir 29 kitose provincijose pirmadienį neveikė mokyklos ir valstybinės įstaigos.

REKLAMA
REKLAMA

Daug didesnė operacija bus vykdoma Kinijos Šendženo mieste, kur sekmadienį vakare valdžios institucijos pranešė planuojančios iš pakrančių ir žemai esančių regionų perkelti šimtus tūkstančių žmonių.

Keli kiti Guangdongo provincijos miestai paskelbė, kad dėl taifūno bus atšauktos pamokos ir nedirbs įmonės, o viešasis transportas bus sustabdytas.

Taifūno „Ragasa“ kelyje esančiame Honkonge įsikūrusios oro linijos „Cathay Pacific“ pranešė, kad planuoja atšaukti daugiau nei 500 skrydžių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Oro linijų atstovė spaudai sakė, kad keleivių skrydžiai į Honkongo tarptautinį oro uostą ir iš jo bus sustabdyti nuo antradienio 18.00 val. ir „atnaujinti ketvirtadienį dienos metu“.

„Itin smarkios liūtys“

Taivano valstybinė meteorologijos tarnyba prognozavo, kad šalies rytuose gali prasidėti „itin smarkios liūtys“.

REKLAMA

„Audros spindulys yra gana didelis, apie 320 (kilometrų). Nors taifūno centras dar šiek tiek nutolęs, jo platus, stiprus vėjo laukas ir išorinė cirkuliacija jau apėmė dalį Taivano.“

Vietos priešgaisrinės tarnybos pareigūnas Jamesas Wu naujienų agentūrai AFP sakė, kad kalnuotose vietovėse netoli Pingtungo vyksta evakuacija.

„Didžiausią nerimą mums kelia tai, kad žala gali būti panaši į tą, kurią prieš dvejus metus padarė taifūnas „Koinu“, – pridūrė jis, kalbėdamas apie audrą, kurios metu griuvo elektros stulpai ir į orą kilo skardiniai stogai.

REKLAMA

Filipinų vyriausybės orų specialistas Johnas Grenderis Almario sekmadienį sakė, kad šiauriniuose pagrindinės Lusono salos rajonuose galima tikėtis „didelių potvynių ir nuošliaužų“.

Potvynių grėsmė dėl taifūno „Ragasa“ kyla praėjus vos dienai po to, kai tūkstančiai filipiniečių išėjo į gatves protestuoti prieš didėjantį korupcijos skandalą, susijusį su nekokybiškai įgyvendintais arba nebaigtais potvynių kontrolės projektais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Filipinai yra pirmoji didelė sausumos teritorija, esanti Ramiojo vandenyno ciklonų juostoje, o salyną kasmet užklumpa vidutiniškai 20 audrų ir taifūnų, dėl kurių nelaimių nuniokotose vietovėse nuolat skursta milijonai žmonių.

Mokslininkai įspėja, kad, pasauliui dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos poveikio šylant, audros tampa vis stipresnės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų