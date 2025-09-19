Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Tiesioginių investicijų srautai į Kiniją šiemet sumenko aštuntadaliu

2025-09-19 15:48 / šaltinis: BNS
2025-09-19 15:48

Tyrant pasauliniam ekonominiam neapibrėžtumui įtampos tarptautinėje prekyboje fone, tiesioginių užsienio investicijų antra pagal dydį pasaulio galiūnė per pirmus aštuonis šių metų mėnesius pritraukė 12,7 proc. mažau nei prieš metus – 506,58 mlrd. juanių (71,2 mlrd. JAV dolerių) vertės skelbia „Trading Economics“, remdamasis Kinijos prekybos ministerija.

Kinija imasi veiksmų: už kiekvieną vaiką tėvams skirs išmokas (nuotr. SCANPIX)

Tyrant pasauliniam ekonominiam neapibrėžtumui įtampos tarptautinėje prekyboje fone, tiesioginių užsienio investicijų antra pagal dydį pasaulio galiūnė per pirmus aštuonis šių metų mėnesius pritraukė 12,7 proc. mažau nei prieš metus – 506,58 mlrd. juanių (71,2 mlrd. JAV dolerių) vertės skelbia „Trading Economics", remdamasis Kinijos prekybos ministerija.

Beveik tris ketvirtadalius  šios sumos pritraukė paslaugų, o didžiąją likusią dalį – gamybos sektorius.

Sparčiausias įplaukų augimas - iš Japonijos (58,9 proc.), Šveicarijos (37,2 proc.), Jungtinės Karalystės (24,5 proc.).

Investuotojų dėmesys aukštųjų technologijų pramone kiek neišblėso, o didžiausio susidomėjimo sulaukė elektroninės paslaugos, aviacijos ir kosmoso bei įrangos gamyba, taip pat farmacijos produkcijos ir medicinos įrangos gamintojai.

2024-aisiais Kinija tiesioginių investicijų iš užsienio sulaukė 27,1 proc. mažiau nei 2023 metais – 826,25 mlrd. juanių vertės. Tai buvo didžiausias jų srauto išsekimas nuo tokių duomenų kaupimo pradžios 2008-aisiais.

