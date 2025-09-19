Tiesioginių investicijų srautai į Kiniją šiemet sumenko aštuntadaliu

Beveik tris ketvirtadalius šios sumos pritraukė paslaugų, o didžiąją likusią dalį – gamybos sektorius.
Sparčiausias įplaukų augimas - iš Japonijos (58,9 proc.), Šveicarijos (37,2 proc.), Jungtinės Karalystės (24,5 proc.).
Investuotojų dėmesys aukštųjų technologijų pramone kiek neišblėso, o didžiausio susidomėjimo sulaukė elektroninės paslaugos, aviacijos ir kosmoso bei įrangos gamyba, taip pat farmacijos produkcijos ir medicinos įrangos gamintojai.
2024-aisiais Kinija tiesioginių investicijų iš užsienio sulaukė 27,1 proc. mažiau nei 2023 metais – 826,25 mlrd. juanių vertės. Tai buvo didžiausias jų srauto išsekimas nuo tokių duomenų kaupimo pradžios 2008-aisiais.
