  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikė perspėja, kas laukia: pakvips tikra žiema – pasirodys pirmasis sniegas

2025-10-28 10:16 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 10:16

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose dalijasi naujausia orų prognoze – pasak jos, šiuo metu virš beveik visos Europos įsitvirtino audringesnių ciklonų sistema, kuri ir toliau pildosi naujais atmosferos sūkuriais. Vis dėlto savaitės pradžioje gali pabirti viena kita šlapia snaigė, o naktimis spūstelti šaltukas.

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose dalijasi naujausia orų prognoze – pasak jos, šiuo metu virš beveik visos Europos įsitvirtino audringesnių ciklonų sistema, kuri ir toliau pildosi naujais atmosferos sūkuriais. Vis dėlto savaitės pradžioje gali pabirti viena kita šlapia snaigė, o naktimis spūstelti šaltukas.

5

Sinoptikė praneša, nors stipriausi vėjai ir liūtys dabar talžo Šiaurės Europą, jų įtaka artimiausiomis dienomis bus juntama ir Lietuvoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Daugiau ar mažiau audringesnių ciklonų sistema „įsikūrė“ virš beveik visos Europos, ir vis pasipildo naujais atmosferos sūkuriais. Audringiausi ir labiau darganoti orai virš Šiaurės Europos. Kol kas virš Baltijos laikysis kiek silpnesnis ciklonas, vardu Joshua II-asis, bet atmosferos frontų debesys ir mus pasieks, šiokiu tokiu lietumi palaistys“, – rašo sinoptikė.

E. Latvėnaitės teigimu, į Lietuvą po truputį plūs vėsesnis oras iš šiaurės, tačiau savaitės pabaigoje Lietuvą užgrius naujas ciklonas.

„Vėsesnis oras vis dar iš šiaurės brausis, tad šiluma tikrai nedžiugins. Pagal dabartinius duomenis ketvirtadienį, su gausesniu lietumi ir stipresniais vėjais, mus turėtų pasiekti naujas ciklonas, bet jau šiltesnius orus atneš“, – aiškina ji.

Praneša, kokie orai bus per Vėlines

Pasak sinoptikės, penktadienį ir savaitgalį orai bus permainingi – lietus pasitrauks, tačiau kai kur naktimis gali pasirodyti ir šaltukas.

„Nuo penktadienio laukia permainingi orai – penktadienio naktį dar lis, bet bus šilčiau, diena bus sausesnė irgi šiltesnė. Pragiedrėjusi šeštadienio naktis bus vėsoka, o kai kur (labiausia tikėtina rytinėje Lietuvos pusėje) gali ir šioks toks šaltukas spustelti“, – rašo E. Latvėnaitė.

Vis dėlto, anot jos, jau nuo sekmadienio turėtų šilti ne tik dienos, bet ir naktys. Kritulių, jei prognozės nepasikeis, savaitgalį bus nedaug.

„Po vėsoko šeštadienio nuo sekmadienio turėtų būti jau šilčiau ne tik naktimis, bet ir dienomis. Ir penktadienio dieną, ir šventinį savaitgalį ženklesnių kritulių nelaukiame. Kol kas taip gali būti. Bet jei bus kitokių žinių – tikslinsim ir kuo skubiau pranešim“, – prognozuoja sinoptikė.

Orų prognozė savaitei

Antradienį, spalio 28 d. palis, daugiau dieną, ypač pajūryje. Gali ir viena kita ledo kruopa ar šlapia snaigė pasirodyti. Vėjas naktį pietų 6–11 m/s, pajūryje 7–12 m/s, nakties pradžioje gūsiai 15 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje, pietvakariniuose rajonuose gūsiai 15 m/s. Naktį +2–6 °C, šilčiausia pajūryje +7–9 °C, dieną +7–10 °C, šilčiausia pajūryje.

Trečiadienį, spalio 29 d. protarpiais palis, gausiau vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose 7–12 m/s, gūsiai 14 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Naktį +3–6 °C, pajūryje +7–9 °C, dieną +8–11 °C.

Ketvirtadienį, spalio 30 d. lis, rytą ir dieną gausokai. Vėjas naktį pietų, pietryčių 6–11 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį +5–7 °C, pajūryje +8–10 °C, dieną +9–11 °C.

Penktadienį, spalio 31-osios nakties pradžioje gali šiek tiek palyti, vėliau jau be lietaus. Vėjas vakarų 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s. Naktį +6–9 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +9–11 °C.

Šeštadienį, lapkričio 1 d. be ženklesnių kritulių, naktį rūkai nusidrieks. Vėjas naktį nepastovus 3–6 m/s, dieną rytų, pietryčių 4–8 m/s, vakariniuose rajonuose 6–11 m/s. Naktį –1 – +4 °C, dieną +6–10 °C.

Sekmadienį, lapkričio 2 d. daugiausia be ženklesnio lietaus, bet pavakare vakariniuose rajonuose jau gali prasidėti lietus. Vėjas rytų, pietryčių 3–8 m/s. Naktį +3–8 °C, dieną +9–14 °C.

Pirmadienį, lapkričio 3 d. jau turėtų lyti, vietomis gausokai. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 4–9 m/s, vakariniame pakraštuke dieną 7–12 m/s. Naktį +6–10 °C, dieną +11–13 °C.

Antradienį, lapkričio 4 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį +4–8 °C, dieną +10–12 °C.

