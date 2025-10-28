Lietuvoje siaus stipri stichija: įspėja šiuos rajonus

Pateikiame naujausią prognozę:
Antradienio dieną protarpiais lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, 7–12 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra 6–11 laipsnių šilumos.
Trečiadienį daug kur protarpiais palis, vakariniuose rajonuose kai kur smarkiai. Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, pietų, pereinantis į pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra 4–9 laipsniai šilumos. Dieną daug kur numatomas lietus. Vėjas pietryčių, pereinantis į pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 27 d. šalyje stebimas vandens lygio kilimas, vakarinėje dalyje, vietomis iki 113 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 5–12, ežeruose – 7–11, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.
