  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Lietuvoje siaus stipri stichija: įspėja šiuos rajonus

2025-10-28 06:06 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-28 06:06

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje vyraus nemalonūs orai, praneša sinoptikai.

5

Pateikiame naujausią prognozę:

Antradienio dieną protarpiais lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, 7–12 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra 6–11 laipsnių šilumos.

Trečiadienį daug kur protarpiais palis, vakariniuose rajonuose kai kur smarkiai. Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 6–11 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, pietų, pereinantis į pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra 4–9 laipsniai šilumos. Dieną daug kur numatomas lietus. Vėjas pietryčių, pereinantis į pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.

Ruduo
Hidrologinė situacija

Spalio 27 d. šalyje stebimas vandens lygio kilimas, vakarinėje dalyje, vietomis iki 113 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 5–12, ežeruose – 7–11, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Plačiau apie orus TV3 Žiniose plačiau kalbėjo meteorologas Naglis Šulija. Vaizdo įrašą žiūrėkite straipsnio pradžioje. 

