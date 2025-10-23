Kapus lankantiems gyventojams siunčia svarbią žinią: jau aiškėja, kokie bus Vėlinių orai

Pasak E. Latvėnaitės, šiuo metu audringų ir drėgnų ciklonų sistema įsitvirtino toliau į vakarus ir šiaurės vakarus nuo mūsų.
Anot jos, vienas iš šių ciklonų, vardu Benjamin (Joshua), jau skrieja link Lamanšo ir artimiausiomis dienomis atneš nemalonių orų.
„Vienas iš jų, tarptautiniu vardu Benjamin (Joshua), jau lekia link Lamanšo, dar labiau stiprėja ir rytoj turėtų Šiaurės jūrą pasiekti. Tad daug kur Vakarų ir Šiaurės Europoje stiprūs ar labai stiprūs vėjai pūs, lietus pliaups“, – įspėja E. Latvėnaitė.
Lietuvą kol kas audros aplenks
Lietuvai, pasak sinoptikės, kol kas sekasi, mat būsime ramesnėje ciklonų sistemos dalyje.
„Mums labiau pasisekė – būsime kiek ramesnėje rytinėje, vėliau pietrytinėje šios sistemos dalyje. Tad didelių audrų kol kas nelaukiame – kartais pūs stipresnis pietryčių, vėliau pietvakarių vėjas“, – rašo ji.
Nors smarkaus vėjo dar nebus, sinoptikė pažymi, kad šiltesnio oro srautai iš pietų Lietuvą vis dar pasiekia ir laikysis bent kelias dienas.
„Šiltesnio oro srautai mus irgi pasiekė ir kol kas laikysis, o šilčiausia turėtų būti penktadienį“, – prognozuoja sinoptikė.
Savaitgalis bus vėsesnis ir lietingesnis
Pasak E. Latvėnaitės, savaitgalį orai jau nebelepins, o kitą savaitę orai dar labiau atvės.
„Savaitgalis bus jau vėsesnis, dar labiau atvėsti turėtų kitos savaitės pradžioje, bet pagal dabartinius duomenis – trumpam“, – rašo ji.
Tuo metu lietus, anot sinoptikės, išliks dažnas svečias visą savaitę.
„Lietus ir šią, ir kitą savaitę vis laistys, kartais gausesnis, ypač šį šeštadienį ir sekmadienio naktį“, – prognozuoja ji.
Anot jos, šis rudens tarpsnis Lietuvoje bus gana tipiškas – nei audringas, nei per šaltas.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, spalio 23 d. protarpiais lis, gausiau naktį ir dienos pradžioje. Bus miglota, daug kur su lietumi. Vėjas pietryčių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai iki 14 m/s. Naktį +4–+9 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną +8–+10 °C, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose +11–+14 °C.
Penktadienį, spalio 24 d. protarpiais palis, daugiausia rytą ir dieną, vakare vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose jau gausesnio lietaus sulauksime. Vėjas pietryčių, vakare vakariniuose rajonuose pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, dieną stipresnis pajūryje. Naktį +7–+11 °C, šilčiausia pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose, dieną +12–+17 °C, vėl šilčiausia pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose.
Šeštadienį, spalio 25 d. turėtų gausokai lyti visoje Lietuvoje. Vėjas naktį rytų, pietryčių, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose – pietvakarių, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, stipresni vakariniuose rajonuose ir pajūryje. Naktį +7–+11 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +8–+11 °C, šilčiausia vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje.
Sekmadienį, spalio 26 d. naktį lis, gausokai šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, dieną protarpiais palis, daugiausia dienos pradžioje. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +4–+7 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje ir pajūryje, dieną +7–+11 °C.
Pirmadienį, spalio 27 d. protarpiais palis, daugiau dieną. Vėjas pietinių krypčių 7–12 m/s, dieną pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +2–+5 °C, šilčiausia pajūryje +6–+8 °C, dieną +6–+9 °C.
Antradienį, spalio 28 d. šiek tiek palis. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį +1–+4 °C, šilčiausia pajūryje +5–+7 °C, dieną +5–+10 °C.
Trečiadienį, spalio 29 d. protarpiais šiek tiek palis. Vėjas pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje vakarų, šiaurės vakarų, gūsiai iki 15 m/s. Naktį +3–+6 °C, dieną +8–+12 °C.
Ketvirtadienį, spalio 30 d. prieš pat Vėlines protarpiais palis, daugiausia naktį. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį +5–+10 °C, dieną +8–+12 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!