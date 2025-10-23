Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europa ruošiasi rimtai stichijai: perspėja net dėl potvynių

2025-10-23 08:26 / šaltinis: Anglija.lt
2025-10-23 08:26

Prancūzijos meteorologijos tarnybos Benjaminu pavadinta audra ketvirtadienį atneš į Jungtinę Karalystę lietingą ir vėjuotą orą. Tačiau labiausiai ši audra orus paveiks Prancūzijoje, Belgijoje ir Nyderlanduose.

Lenkiją sukaustys stichija: lietus, galintis sukelti potvynius, stiprės su kiekviena valanda (nuotr. SCANPIX)

0

Jungtinėje Karalystėje stiprios liūtys gali sukelti vietinių potvynių, o stiprūs vėjai gali sutrikdyti keliones ir padaryti nedidelės žalos, skelbia BBC.

JK meteorologijos biuras jau yra pasklebęs kelias geltonuosius perspėjimus dėl vėjo ir lietaus.

Stiprūs lietūs ketvirtadienį plis į šiaurės rytus per Angliją ir rytinę Velsą. Geltonasis perspėjimas dėl lietaus apima didžiąją dalį pietų ir rytų Anglijos nuo trečiadienio vidurnakčio iki ketvirtadienio 21 val.

Ketvirtadienio rytą kritulių kiekis gali siekti 20–30 mm, o kai kuriose vietose – 30–50 mm. Yra nedidelė tikimybė, kad kai kuriose vietose kritulių kiekis gali viršyti šį skaičių, labiausiai tikėtina, kad tai bus Devonas, Cornwallis iki East Midlandso, Lincolnshire'o, Humberside'o ir Rytų Anglijos.

