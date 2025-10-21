Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Lietuvą užguls ciklonas – sinoptikai įspėja dėl stichijų: pasiruoškite

2025-10-21 10:08 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-21 10:08

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė feisbuke praneša, kad Lietuvoje netrukus baigsis rami ir šviesi rudens orų fazė – anticiklonas Tatiana traukiasi, o iš vakarų jau artėja nauja, audringesnė ciklonų sistema. Artimiausiomis dienomis, pasak sinoptikės, orai keisis iš esmės – šilumos dar sulauksime, bet kartu stiprės vėjai ir daugės kritulių.

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė feisbuke praneša, kad Lietuvoje netrukus baigsis rami ir šviesi rudens orų fazė – anticiklonas Tatiana traukiasi, o iš vakarų jau artėja nauja, audringesnė ciklonų sistema. Artimiausiomis dienomis, pasak sinoptikės, orai keisis iš esmės – šilumos dar sulauksime, bet kartu stiprės vėjai ir daugės kritulių.

0

E. Latvėnaitė aiškina, kad pastarosiomis dienomis mus lepino anticiklonas Tatiana, atnešęs šviesius, tačiau šaltokus orus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuos šviesius, bet šaltokus orus atnešė anticiklonas, vardu Tatiana, kuris, deja, jau traukiasi tolyn į rytus, pietryčius“, – rašo sinoptikė.

Pasak jos, iš vakarų ir šiaurės vakarų vis labiau stiprėja ir plečiasi audringesnių bei drėgnesnių ciklonų sistema.

„Jau rytoj Baltiją ir Lietuvą pasieks ciklono, vardu Irwan I ir II-asis rytinis pakraštys. Stiprės pietryčių vėjai, bus dar be lietaus“, – prognozuoja E. Latvėnaitė.

Anot jos, deja, bet ramesni orai netruks ilgai – nedidelio lietaus galima tikėtis jau nuo trečiadienio, o vėliau jis taps vis gausesnis.

„Jau kiek šiltesnis oras iš pietų ir mus pasieks, bet giedresnės antradienio ir trečiadienio naktys bus dar šaltokos. Vėliau bus vis šilčiau, ne tik dienomis, bet ir naktimis“, – aiškina sinoptikė.

Nuo savaitgalio – audringi orai

Antroje savaitės pusėje situacija ims prastėti – pasak sinoptikės, jau penktadienį turėtų gausokai palyti, o savaitgalis bus vėl audringesnis.

„Penktadienį jau turėtų gausokai palyti, savaitgalyje ir kitos savaitės pradžioje irgi lis, bet gausiau vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Ir penktadienis ir savaitgalis turėtų būti vėl audringesnis, kitos savaitės pradžioje vėjai jau palaipsniui rims“, – rašo E. Latvėnaitė.

Anot jos, Lietuvai vis dar sekasi, nes kitas regionas sulauks kur kas galingesnių orų iššūkių.

„Mums dar pasisekė, nes didelę Europos dalį jau nuo ketvirtadienio labai stiprūs vėjai gąsdins“, – priduria sinoptikė.

Tiesa, po savaitgalio orai vėl atvės – į šalį ims plūsti vėsesnis oro masyvas iš šiaurės, kaip praneša E. Latvėnaitė.

„Savaitgalis pas mus bus kiek vėsesnis, dar labiau atvėsti turėtų nuo kitos savaitės pradžios“, – įspėja ji.

Savaitės orų prognozė

Antradienį, spalio 21 d. be kritulių, naktį nusidrieks rūkai, tirštesni pietiniuose, rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, čia ir šarma paviršių nubalins. Vėjas pietų, pietryčių naktį 6–11 m/s, vakariniuose rajonuose 7–12 m/s, dieną 8–13 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį −1–3 °C, vakariniame pakraštuke 0–+2 °C, šilčiausia Kuršių nerijoje +3–6 °C, dieną 8–10 °C.

Trečiadienį, spalio 22 d. naktį dar be lietaus, dieną šiek tiek palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, naktį gūsiai 15–17 m/s. Naktį −1–+4 °C, vėsiausia rytiniame pakraštuke, šilčiausia vakariniuose rajonuose, Kuršių nerijoje iki +7 °C, dieną 9–13 °C, šilčiausia vakariniuose ir pietiniuose rajonuose.

Ketvirtadienį, spalio 23 d. protarpiais šiek tiek palis, vėl daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį pietų 5–10 m/s, dieną pietryčių 7–12 m/s, įdienojus gūsiai iki 15 m/s. Naktį 3–8 °C, šilčiausia pajūryje, dieną 10–14 °C.

Penktadienį, spalio 24 d. lis, rytą ir dieną gausokai. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, vakariniuose rajonuose – pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–18 m/s. Naktį 7–11 °C, dieną 10–12 °C.

Šeštadienį, spalio 25 d. vis dar lis – naktį gausokai, dieną protarpiais palis, vakariniuose rajonuose smarkiau. Vėjas pietų 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį 3–6 °C, šilčiausia pajūryje, dieną 9–11 °C.

Sekmadienį, spalio 26 d. naktį turėtų gausokai lyti, dieną tik protarpiais lietus. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 5–8 °C, dieną 8–11 °C.

Pirmadienį, spalio 27 d. palis, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 3–8 °C, šilčiausia pajūryje, dieną 6–9 °C.

Antradienį, spalio 28 d. – nedideli, mišrūs krituliai, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 2–4 °C, šilčiausia pajūryje 6–8 °C, dieną 6–9 °C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Orai, ruduo, šalnos (tv3.lt koliažas)
Gamtos ženklus suprantanti lietuvė atskleidė, kokie orai laukia: parodė pati gamta (6)
Ruduo, žiema, asocaityvi nuotr. (nuotr. ELTA/BNS, Robertas Riabovas)
Atskleidė, kokie orai laukia nuo kitos savaitės ir ko galime tikėtis iš žiemos: parodė pati gamta (3)

