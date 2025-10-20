Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija pasakė, kada sulauksime orų pokyčių: tai įvyks netrukus

2025-10-20 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-20 17:55

Šiandien Lietuvoje puikūs saulėti, tiktai nešilti orai. Šį vakarą tie negausūs debesėliai, kurių atsirado dieną, sparčiai tirps nyks ir netrukus visoje šalyje dangus bus giedras. Rytoj irgi vyraus giedras saulėtas dangus, kritulių nebus, nes negali būti, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

„Pereitą naktį nemažą šalies dalį pakuteno šaltukas, vietomis iki šešių su puse laipsnio šalčio. Artimiausią naktį irgi pašals“, – sako sinoptikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyraus 1–3 laipsniai šalčio, prie pat jūros vyraus 1–3 laipsniai šilumos; dieną saulė padės orui sušilti iki 8–10 laipsnių šilumos.

„Kitaip tariant, bus gražu, tik nešilta. Artimiausia naktis bus žvaigždėta, diena – saulėta, kritulių nebus, nes nebus jiems iš kur imtis“, – pažymi N. Šulija.

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

 Žemiausia temperatūra paryčiais bus 1–3 laipsniai šalčio, prie pat jūros 1–3 šilumos, dieną oras šils iki 8–10 laipsnių.

O trečiadienį ims pamažu rastis nestorų debesų. Tačiau lietaus tikimybė kol kas bus menka. Naktį atvės iki 1–3, prie jūros maždaug 6 laipsnių šilumos, bet kai kur gali būti ir iki 1 laipsnio šalčio, dieną oras sušils iki 10–12 laipsnių šilumos. Sustiprės pietinių krypčių vėjas.

Vilnius rudenį. ELTA / Andrius Ufartas

Ko laukti savaitės pabaigoje?

Pasak N. Šulijos, jau ketvirtadienį debesuotumas po truputį didės, bet vyraus vis dėlto ploni debesys, dėl to dieną daug kur bus saulėta, o palis tik kai kur ir tik labai nedaug.

 Lietuvą pasieks šilto oro banga, ir naktį, ir dieną bus apie 10–12 laipsnių šilumos, dieną kai kur dar šilčiau. Pietinių krypčių vėjas bus dar stipresnis.

„Savaitės pabaiga bus ne tokia šilta, bet tikrai ne šalta, palis, bet tikrai ne nuolatos. Kitaip tariant, automobilių langus gramdyti dar reikės rytoj, vėliau – jau nebe“ , – sako N. Šulija.

Vilnius (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Po lietingų dienų pasirodys saulė: štai kada numatomos permainos (2)
Ruduo (nuotr. Elta)
Ruduo įsibėgėja: Šulija įspėja – štai kada vyraus nemalonūs orai (2)
Lenkų orų modeliai rodo – netrukus naktimis spaus dar didesnis šaltis: pasiruoškite (tv3.lt koliažas)
Jau žino, kada bus bobų vasara – pasiruoškite permainoms (33)

