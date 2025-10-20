Naglis Šulija pasakė, kada sulauksime orų pokyčių: tai įvyks netrukus

„Pereitą naktį nemažą šalies dalį pakuteno šaltukas, vietomis iki šešių su puse laipsnio šalčio. Artimiausią naktį irgi pašals“, – sako sinoptikas.
Vyraus 1–3 laipsniai šalčio, prie pat jūros vyraus 1–3 laipsniai šilumos; dieną saulė padės orui sušilti iki 8–10 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, bus gražu, tik nešilta. Artimiausia naktis bus žvaigždėta, diena – saulėta, kritulių nebus, nes nebus jiems iš kur imtis“, – pažymi N. Šulija.
Žemiausia temperatūra paryčiais bus 1–3 laipsniai šalčio, prie pat jūros 1–3 šilumos, dieną oras šils iki 8–10 laipsnių.
O trečiadienį ims pamažu rastis nestorų debesų. Tačiau lietaus tikimybė kol kas bus menka. Naktį atvės iki 1–3, prie jūros maždaug 6 laipsnių šilumos, bet kai kur gali būti ir iki 1 laipsnio šalčio, dieną oras sušils iki 10–12 laipsnių šilumos. Sustiprės pietinių krypčių vėjas.
Ko laukti savaitės pabaigoje?
Pasak N. Šulijos, jau ketvirtadienį debesuotumas po truputį didės, bet vyraus vis dėlto ploni debesys, dėl to dieną daug kur bus saulėta, o palis tik kai kur ir tik labai nedaug.
Lietuvą pasieks šilto oro banga, ir naktį, ir dieną bus apie 10–12 laipsnių šilumos, dieną kai kur dar šilčiau. Pietinių krypčių vėjas bus dar stipresnis.
„Savaitės pabaiga bus ne tokia šilta, bet tikrai ne šalta, palis, bet tikrai ne nuolatos. Kitaip tariant, automobilių langus gramdyti dar reikės rytoj, vėliau – jau nebe“ , – sako N. Šulija.
