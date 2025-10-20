Sinoptikė įspėja apie artėjantį šaltį: štai, kas laukia

Pasak sinoptikės, šį anticikloną keis drėgnesni ir audringesni ciklonai, todėl savaitės viduryje į šalį sugrįš lietūs ir stipresni vėjai.
„Tai anticiklonas, vardu Tatiana, su sausais ir ramesniais orais pagaliau ir mus pasiekė, ne tik debesis išvaikė, bet ir šaltesnius orų srautus iš šiaurės „pasikvietė“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė sinoptikė.
Pasak jos, anticiklonas Tatiana šiuo metu dar leidžia pasidžiaugti giedresniu dangumi, tačiau naktimis kai kur jau spusteli lengvas šaltukas. Temperatūra vietomis krenta iki nulio, o dirvos paviršius pasidengia šarma.
Artėja ciklonų grandinė
E. Latvėnaitės teigimu, nuo antradienio iš vakarų vis arčiau Lietuvos ims plėstis audringesnių ir drėgnesnių ciklonų sistema.
„Vienas iš jų, vardu Henning, porai dienų mus savo rytine dalimi pasieks, nors bus dar sausa, bet stiprės pietryčių vėjai, vėliau dar vienas ciklonas vis arčiau mūsų keliaus, tad stipresni vėjai, su trumpom pertraukom, vis dar nesiliaus“, – prognozuoja sinoptikė.
Kartu su stiprėjančiais vėjais ims daugėti debesų. Anot E. Latvėnaitės, pirmieji lietūs pasirodys trečiadienį, daugiausia vakariniuose rajonuose, o ketvirtadienį palis jau ir kitur.
Sulauksime šiltesnių naktų
Nors lietus neišvengiamas, orai trumpam taps švelnesni – sinoptikės teigimu, į Lietuvą plūs šiltesnis oras iš pietų.
„Geresnė žinia, kad šiltesnis oras iš pietų plūstels, tad bus šilčiau ne tik dienomis, bet ir naktimis“, – sako E. Latvėnaitė.
Tačiau ramesni orai ilgai neužsibus – sinoptikė perspėja, kad nuo penktadienio vėl stiprės vėjai, ims dažniau ir gausiau lyti, o savaitgalį temperatūra vėl kris.
„Gausesnio lietaus, kartais su trumpomis pertraukomis, turėtume nuo penktadienio sulaukti, lis ir savaitgalyje. Savaitgalyje gali būti jau kiek vėsiau“, – prognozuoja sinoptikė.
Orų prognozė savaitei
Pirmadienį, spalio 20-osios naktį gali šiek tiek pakrapnoti vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštuke, daug kur rūkai nusidrieks, tirštesni rytiniuose ir pietiniuose rajonuose, vėl šarma paviršius gali kai kur nubalinti. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, įdienojus pietryčių 5–10 m/s, pajūryje 7–12 m/s, vakare pajūryje gūsiai iki 14 m/s.Naktį –1 – –5 °C, vakariniame pakraštuke 0 – +2 °C, Kuršių nerijoje +3 – +6 °C, dieną +7 – +10 °C.
Antradienį, spalio 21 d. be kritulių, kai kur dar rūkai nusidrieks. Vėjas pietų, pietryčių naktį 6–11 m/s, vakariniuose rajonuose 7–12 m/s, dieną 8–13 m/s, gūsiai 15–17 m/s.Naktį –3 – +1 °C, šilčiausia Kuršių nerijoje +3 – +6 °C, dieną +9 – +11 °C.
Trečiadienį, spalio 22-osios naktį dar be lietaus, dienos pavakare šiek tiek palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, naktį gūsiai 15–17 m/s.Naktį 0 – +5 °C, šilčiausia vakariniuose rajonuose, Kuršių nerijoje iki +7 °C, dieną +10 – +13 °C.
Ketvirtadienį, spalio 23 d. protarpiais šiek tiek palis, vakare vakariniuose rajonuose gausiau. Vėjas naktį pietų 5–10 m/s, dieną pietryčių, rytų 7–12 m/s, įdienojus gūsiai iki 15 m/s.Naktį +4 – +9 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +11 – +15 °C.
Penktadienį, spalio 24 d. lis, naktį ir rytą gausokai, įdienojus tik protarpiais palis. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s.Naktį +7 – +10 °C, dieną +9 – +14 °C, šilčiausia pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose.
Šeštadienį, spalio 25 d. vis dar lis, kai kur gausokai. Vėjas nepastovus 5–10 m/s, rytiniame ir pietiniame pakraštuke pietų, pietvakarių 7–12 m/s.Naktį +5 – +8 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +6 – +10 °C.
Sekmadienį, spalio 26 d. lis, naktį daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių 5–10 m/s.Naktį +3 – +6 °C, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose 0 – +2 °C, pajūryje +7 – +9 °C, dieną +6 – +10 °C.
