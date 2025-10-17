Kalendorius
14
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Į Lietuvą ateina seniai regėti šalčiai – įspėja ir tarnybas

2025-10-17 11:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-17 11:15

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė feisbuke praneša, kad į Lietuvą atėjo ciklonas Henning III-iasis. Tad artimiausiomis dienomis sulauksime gana lietingų ir vėsių orų, o vietomis oro temperatūra gali nukristi ir iki –4 laipsnių. 

E. Latvėnaitė skelbia, kad jau šiandien Lietuvą pasiekė ciklonas Henning III-iasis tad vietomis sulauksime gana gausaus lietaus. Tiesa, jau šeštadienį ciklonas pradės trauktis į rytinę pusę, visgi vakariniu jo pakraščiu brausis vėsesnis oras iš šiaurės, o pajūryje dar pūs ir gana stiprus šiaurinių krypčių vėjas. 

„Kritulių irgi nemažai sulauksime, daug kur su lietumi ir šlapios snaigės maišysis. Sekmadienį ir pirmadienį mus su ramesniais, sausesniais, bet vis labiau vėstančiais orais anticiklono, vardu Sieglinde, gūbrys pasieks.

Naktimis jau šioks toks šaltukas spustels, žemės paviršius gali slidžia šarma (naktimis gali dar ir rūkai tvyroti) kai kur pasidengti“, – įspėja E. Latvėnaitė. 

Nuo kitos savaitės antradienio vis arčiau Baltijos regiono ir Lietuvos, pasak sinoptikės, plėsis audringesnių ir drėgnesnių ciklonų sistema.

Dažnai pūs stiprūs pietryčių, o vėliau pietvakarių vėjai, tačiau plūstels šiltesnis oras iš pietų ir pietvakarių pusės.

„Nuo trečiadienio dienos vėl lietaus, kartais ir geroko, turėtume sulaukti. Nurengs darganos gražų ir spalvotą medžių rūbą, šlapi lapai kai kurioms tarnyboms rūpesčių pridės“, – teigė E. Latvėnaitė. 

Savaitės orų prognozė

Penktadienį, spalio 17 d. protarpiais lis, kai kur gausiau, popietę daugiausia pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Naktį kai kur tvyros rūkai ar miglos. Vėjas vakarų, pietvakarių: naktį 5–10 m/s, dieną 3–7 m/s, tik pajūryje šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį +6 – +8 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +8 – +12 °C.

Šeštadienį, spalio 18 d. daug kur krituliai, daugiausia lietus, įdienojus daugiau pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Naktį pajūryje gali amaluoti ar tolumoje sudundėti perkūnija. Vėjas naktį šiaurės rytų 6–11 m/s, dieną šiaurės 7–12 m/s, pajūryje naktį ir dienos pradžioje gūsiai 15–18 m/s. Naktį +2 – +7 °C, vėsiausia šiaurės vakaruose ir šiaurėje, dieną +7 – +9 °C.

Sekmadienį, spalio 19-osios naktį kai kur silpni krituliai, nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį –2 – +3 °C, šilčiausia pajūryje +4 – +6 °C, dieną +7 – +9 °C.

Pirmadienį, spalio 20 d. be kritulių, naktį vietomis rūkai, kai kur šarma paviršius nubalins. Vėjas nepastovus: naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s, pajūryje pietryčių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį –4 – +1 °C, pajūryje +2 – +5 °C, dieną +7 – +9 °C.

Antradienį, spalio 21 d. be kritulių. Vėjas pietryčių 7–12 m/s, naktį pajūryje, o dieną daug kur gūsiai 15–17 m/s. Naktį –2 – +3 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +9 – +11 °C.

Trečiadienį, spalio 22-osios naktį dar be lietaus, dieną jau protarpiais lis, kai kur gausiau. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s. Naktį +2 – +7 °C, vėsiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną +8 – +12 °C.

Ketvirtadienį, spalio 23 d. lis: naktį gausiau šiaurės vakaruose ir šiaurėje, dieną daugiausia vakarinėje šalies pusėje. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 7–12 m/s. Naktį +6 – +11 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +11 – +14 °C.

Gt
Gt
2025-10-17 11:32
Tik nesv eiki gali parašyt tokia antraštę
Vilnietis
Vilnietis
2025-10-17 11:49
Kur tie šalčiai?Nesuprantama antraštė!!
Teresė
Teresė
2025-10-17 11:58
Šalčiai... net minus keturi... Dabar juk reikia gąsdinti, visus ir visaip. Ypač jaunus ir patiklius. Gaila, kadf iki tiek nusirito žiniasklaida.
