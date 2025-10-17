Temperatūra kris, savaitgalį – dar nemaloniau: sinoptikai įspėja, kokie orai laukia

Šeštadienį daug kur palis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 6–11 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų, 9–14 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Spalio 19-os naktį kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3, Kuršių nerijoje 4–6 laipsnių šilumos, dieną 7–12 laipsnių.
Hidrologinė situacija
Spalio 16 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, vietomis iki 13 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–14, ežeruose – 8–13, Kuršių mariose – 11–12, Baltijos jūroje – 12–13 laipsnių šilumos.
