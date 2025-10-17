Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Temperatūra kris, savaitgalį – dar nemaloniau: sinoptikai įspėja, kokie orai laukia

2025-10-17 06:12 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-17 06:12

Šiandien Lietuvoje daug kur lietus. Vėjas besikeičiančios krypties, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–13 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

Šiandien Lietuvoje daug kur lietus. Vėjas besikeičiančios krypties, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–13 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

0

Šeštadienį daug kur palis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 6–11 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų, 9–14 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

Spalio 19-os naktį kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3, Kuršių nerijoje 4–6 laipsnių šilumos, dieną 7–12  laipsnių.

Ruduo
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Hidrologinė situacija

Spalio 16 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, vietomis iki 13 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse – 6–14, ežeruose – 8–13, Kuršių mariose – 11–12, Baltijos jūroje – 12–13 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

