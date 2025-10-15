Sinoptikė įspėja: artėja žiemiški orai – štai kada sulauksime šalčio

E. Latvėnaitė skelbia, kad kad Europa pasidalino į dvi skirtingas orų sistemas.
Štai audringų ir drėgnesnių ciklonų sistema nuo šiaurinių jūrų per Skandinaviją ir Baltijos regioną nusidrieks iki pat Rytų Europos.
Tuo metu vakaruose, beveik visoje likusioje Europos dalyje su sausesniais ir ramesniais, tačiau niūriais orais įsivyraus anticiklonas Sieglinde. O Viduržemio jūros regione siautėja nedidelis ciklonas, kuris keliauja vis labiau į rytus, kur vietomis krituliai yra itin smarkūs.
„Pas mus po kiek ramesnio antradienio ir trečiadienio, jau nuo ketvirtadienio, virš Skandinavijos ir Baltijos, nauji, nedideli ciklonai užsisuks, keliaus per Lietuvą, o jų atmosferos frontų debesys vėl lietų, vėliau ir su viena kita šlapia snaige, neš“, – rašo E. Latvėnaitė.
Sekmadienis ir pirmadienis, pasak sinoptikės, turėtų būti ramesni bei sausesni. Visgi vėliau vėl drėgnesni ir neramūs ciklonai iš vakarų turėtų pasiekti Lietuvą.
„Po dar vėsokos šios nakties, nuo rytojaus dienos jau kiek šiltesnis oras mus pasieks, bet trumpam. Nuo šeštadienio turėtų būti vis vėsiau, o naktimis ir šalčiau. O nuo sekmadienio ir kitos savaitės pačioj pradžioj gali būti ne tik vėsiau, o naktimis ir šalčiau, bet jau sausiau“, – tvirtina E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Trečiadienį, spalio 15-osios naktį protarpiais nedideli krituliai, daugiausia lietus, o pajūryje vėl gausiau palis. Dieną protarpiais nedidelis lietus. Vėjas vakarų 4–8 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį +1 – +5 °C, sausesnės ir lengvesnės dirvos paviršiuje ar žemumose gali atšalti iki 0 – –2 °C, šilčiausia pajūryje +6 – +8 °C, dieną +8 – +12 °C.
Ketvirtadienį, spalio 16 d. protarpiais palis, daugiau rytą ir dieną. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį +4 – +8 °C, šilčiausia pajūryje apie +10 °C, dieną +9 – +14 °C.
Penktadienį, spalio 17 d. protarpiais lis, kai kur gausiau, popietę daugiausia pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių 5–10 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį +6 – +8 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +7 – +12 °C, šilčiausia vakariniame ir pietvakariniame pakraštyje.
Šeštadienį, spalio 18 d. krituliai, daugiausia lietus, vietomis gausokas. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 6–11 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +2 – +7 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +5 – +10 °C, vėsiausia rytiniuose, šilčiausia vakariniame ir pietvakariniame pakraštyje.
Sekmadienį, spalio 19-osios naktį silpni krituliai, kai kur nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį –1 – +3 °C, šalčiausia šiaurės rytiniuose ir rytiniuose rajonuose, šilčiausia pajūryje +5 – +7 °C, dieną +6 – +9 °C.
Pirmadienį, spalio 20 d. be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovus: naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį –2 – +3 °C, vakariniame pakraštyje ir pajūryje +4 – +6 °C, dieną +7 – +10 °C.
Antradienį, spalio 21 d. be ženklesnių kritulių, naktį kai kur nusidrieks rūkai. Vėjas rytų, pietryčių: naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, vakariniuose ir pietiniuose rajonuose gūsiai iki 15 m/s. Naktį 0 – +5 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +9 – +11 °C, vėsiausia rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose.
Trečiadienį, spalio 22 d. protarpiais palis, vietomis daugiau. Vėjas naktį rytų, dieną pietų, pietryčių 6–11 m/s. Naktį +4 – +8 °C, dieną +7 – +11 °C.
