Sinoptikai pasakė, ar orai keisis

Ketvirtadienį daug kur palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje 8–10 laipsnių šilumos, dieną 9–14 laipsnių.
Penktadienį daugelyje rajonų lietus. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 8–12 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 25 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–14, ežeruose – 8–13, Kuršių mariose – 10–11, Baltijos jūroje – 12 laipsnių šilumos.
Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
