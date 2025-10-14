Sinoptikai įspėja pasiruošti: štai kada Lietuvą užgrius žiemiškesni orai

E. Latvėnaitė praneša, kad jau Lietuvoje toliau brausis šaltesni oro srautai iš šiaurės. Mus pasieks ir virš Skandinavijos esantys atmosferos frontų debesys, kurie su savimi atsineš kritulių, daugiausia lietaus.
„Virš Didžiosios Britanijos ir didesnės Europos dalies, su ramesniais ir sausesniais orais, įsitvirtins anticiklonas, vardu Sieglinde. Baltija ir Lietuva bus šių dviejų, skirtingų orų sistemų sandūroje“, – rašo E. Latvėnaitė.
Tuo metu šiaurėje esanti audringesnių ir darganotų ciklonų sistema stiprės ir jau nuo penktadienio virš Skandinavijos ir Baltijos gali atkeliauti nedideli ciklonai, kurių debesys slinks per Lietuvą ir su savimi atsineš kritulių.
„Nuo ketvirtadienio šaltesnę orų masę labai trumpam šiltesnis oras iš vakarų išstums, o nuo sekmadienio vėl šaltesnis oras iš šiaurės brausis. Lietaus daugiau ar mažiau beveik kasdien sulauksime, o su prasibrovusiais šaltesnio oro srautais kartais ir viena kita šlapia snaigė iškris. Vis labiau rudenėsim...“, – teigia E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, spalio 14 d. protarpiais krituliai, daugiausia lietus, pajūryje lis gausiau, kai kur gali sudundėti perkūnija, o per ją ar stipresnį lietaus šuorą gali ir ledo kruopos pabarbenti. Vėjas šiaurės vakarų 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s, nakties pradžioje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +2 – +4 °C, šiaurės vakaruose –1 – +1 °C, dirvos paviršiuje 0 – –4 °C, šilčiausia pajūryje +5 – +8 °C, dieną +7 – +11 °C.
Trečiadienį, spalio 15 d. kai kur šiek tiek palis, pajūryje vėl lis gausiau. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4–8 m/s, dieną pajūryje 6–11 m/s. Naktį +2 – +5 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje +6 – +8 °C, dieną +8 – +12 °C.
Ketvirtadienį, spalio 16 d. protarpiais palis, daugiausia rytą ir dieną. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį +5 – +8 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +10 – +13 °C.
Penktadienį, spalio 17 d. protarpiais palis, gausiau dieną, popietę vietomis gali pasirodyti šlapdriba. Vėjas vakarų, pietvakarių 5–10 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį +6 – +8 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +7 – +12 °C, šilčiausia vakariniame ir pietvakariniame pakraštyje.
Šeštadienį, spalio 18-osios naktį gausoki krituliai, daugiausia lietus, dieną protarpiais šiek tiek palis. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 6–11 m/s, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį +1 – +3 °C, šilčiausia pajūryje +4 – +7 °C, dieną +6 – +9 °C, vėsiausia rytiniuose rajonuose, šilčiausia vakariniame ir pietvakariniame pakraštyje.
Sekmadienį, spalio 19-osios naktį silpni krituliai, kai kur nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas vakarų: naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį –1 – +3 °C, šalčiausia šiaurės rytiniuose ir rytiniuose rajonuose, šilčiausia pajūryje +5 – +8 °C, dieną +6 – +9 °C.
Pirmadienį, spalio 20 d. be ženklesnių kritulių. Vėjas naktį pietvakarių, dieną suks į pietus 6–11 m/s. Naktį 0 – +5 °C, dieną +6 – +8 °C.
Antradienį, spalio 21 d. palis, dieną tikėtinas gausesnis lietus. Vėjas pietryčių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį +3 – +6 °C, dieną +5 – +10 °C, vėsiausia rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose.
