Orai

Sinoptikai atskleidė, kokių orų laukti: ims kandžiotis šalnos

2025-10-11 19:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-11 19:30

Orai artimiausiomis dienomis išliks gana pastovūs, ims kandžiotis šalnos.

0

Orus Europoje rytoj lems viena didelė aukšto slėgio sritis ir žemas slėgis rytinėje žemyno dalyje.

Debesų apklotas virš Europos bus ganėtinai margas; daugiau saulės bus vakarinėje žemyno dalyje, daugiau debesų – rytinėje.

Romoje rytoj saulė pro debesis ir 25 šilumos, Barselonoje debesuota ir +21-nas, Paryžiuje saulėta, šils iki 18, Londone pusiau apniukęs dangus ir 16 laipsnių šilumos; Berlyne debesuoti orai ir 14 laipsnių, Varšuvoje bei Rygoje debesuota – šils iki 13–11 laipsnių.

Orų prognozė Lietuvoje

Lietuvoje ateinančią naktį bus be žymesnio lietaus. Kai kur rūkas. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 15–18 m/s. Temperatūra nuo 2 iki 7, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, vietomis šalnos, 0–3 laipsniai šalčio.

Dieną daug kur protarpiais palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai iki 15–20 m/s. Temperatūra nuo11 iki 14 laipsnių šilumos. Dėl Baltijos įtakos pajūryje bus šilčiau.

Poryt – pirmadienio naktį – vietomis, dieną daug kur trumpi krituliai, daugiausia lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 6–9 laipsniai šilumos, kai kur šalnos iki –3, dieną bus nuo 10 iki 12 laipsnių šilumos.

Antradienį daug kur palis, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį 4–7, dieną nuo 7 iki 11 laipsnių šilumos.

