Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Ruduo įsibėgėja: Šulija įspėja – štai kada vyraus nemalonūs orai

2025-10-10 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-10 18:00

Sinoptikas Naglis Šulija tvirtina, kad Lietuvoje savaitgalį ir artimiausiomis dienomis vyraus tikri rudeniški orai – nepastovus debesuotumas, vietomis trumpi lietūs, rūkas ir vėsesnės naktys. Nors šilumos dar šiek tiek bus, vis dažniau pasirodys rudeniška gaiva.

Sinoptikas Naglis Šulija tvirtina, kad Lietuvoje savaitgalį ir artimiausiomis dienomis vyraus tikri rudeniški orai – nepastovus debesuotumas, vietomis trumpi lietūs, rūkas ir vėsesnės naktys. Nors šilumos dar šiek tiek bus, vis dažniau pasirodys rudeniška gaiva.

REKLAMA
1

Lietuvoje šiandien buvo nepastovus debesuotumas, būta ir saulės, ir lietaus. Šį vakarą palynos kai kur šalies rytuose, prieš rytą – vakaruose, bet vyraus menkai debesuotas dangus. Kai kur rūkas. Dieną debesuotumas nepastovus, palynos kai kur šalies rytuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus labai nevienoda. Paryčiais bus nuo 2–4 laipsnių šilumos šalies rytuose (čia bus ir šalnų) iki 9–11 laipsnių pajūryje. Vyraus 6–8 laipsniai. Dieną oras šils iki 14–16, šalies rytuose 11–13 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Kitaip tariant, šeštadienio orai visai neblogi“, – sako N. Šulija.

Debesuotumas bus nepastovus, naktį kai kur rūkas. Naktį negausiai palynos tik kai kur, dieną palynos tik kai kur šalies rytuose. Naktį bus nuo 2–4 iki 9–11 laipsnių, dieną šils iki 14–16, šalies rytuose 11–13 laipsnių šilumos.

REKLAMA

Sekmadienio naktis menkai debesuota ir be lietaus, diena debesuota ir protarpiais su lietumi. Naktį atvės iki 6–8, prie jūros bus 9–11 laipsnių, šalnų ir vėl bus, dieną šils iki 11–13 laipsnių šilumos.

Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai ir negausiai palis. Naktį atvės iki 5–7, prie jūros maždaug 9 laipsnių,  dieną oras sušils iki 9–11 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Vėjas nerims visas tris paras. Kitą savaitę vyraus debesuoti, vėjuoti, kartkartėmis su negausiu lietumi, tačiau dar nešalti orai. Kitaip tariant, bus ruduo“​​​​​​​, – tvirtina sinoptikas.

Orai Europoje

Orus Europoje rytoj lems viena didelė aukšto slėgio sritis ir žemas slėgis rytinėje žemyno dalyje.

Debesų apklotas virš Europos bus ganėtinai margas; daugiau saulės bus vakarinėje žemyno dalyje, daugiau debesų – rytinėje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Didžiojoje Europos dalyje nusistovėjo vidutiniškai šilti orai, vasariškos šilumos dar bus pačiuose pietuose, gaivūs orai – rytuose.

Romoje rytoj saulė pro debesis ir 25 šilumos, Barselonoje skaisti saulė ir 23 laipsniai, Paryžiuje saulė pro debesis ir šils iki 18, Londone apniukęs dangus ir 16 laipsnių šilumos; Berlyne debesuoti orai ir 16 laipsnių, Varšuvoje daug saulės ir šils iki 15.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietus sostinėje. ELTA / Dainius Labutis
Naglis Šulija įspėja: užgrius audringi orai (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų