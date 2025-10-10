Ruduo įsibėgėja: Šulija įspėja – štai kada vyraus nemalonūs orai

Lietuvoje šiandien buvo nepastovus debesuotumas, būta ir saulės, ir lietaus. Šį vakarą palynos kai kur šalies rytuose, prieš rytą – vakaruose, bet vyraus menkai debesuotas dangus. Kai kur rūkas. Dieną debesuotumas nepastovus, palynos kai kur šalies rytuose.
Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus labai nevienoda. Paryčiais bus nuo 2–4 laipsnių šilumos šalies rytuose (čia bus ir šalnų) iki 9–11 laipsnių pajūryje. Vyraus 6–8 laipsniai. Dieną oras šils iki 14–16, šalies rytuose 11–13 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, šeštadienio orai visai neblogi“, – sako N. Šulija.
Debesuotumas bus nepastovus, naktį kai kur rūkas. Naktį negausiai palynos tik kai kur, dieną palynos tik kai kur šalies rytuose. Naktį bus nuo 2–4 iki 9–11 laipsnių, dieną šils iki 14–16, šalies rytuose 11–13 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktis menkai debesuota ir be lietaus, diena debesuota ir protarpiais su lietumi. Naktį atvės iki 6–8, prie jūros bus 9–11 laipsnių, šalnų ir vėl bus, dieną šils iki 11–13 laipsnių šilumos.
Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai ir negausiai palis. Naktį atvės iki 5–7, prie jūros maždaug 9 laipsnių, dieną oras sušils iki 9–11 laipsnių šilumos.
„Vėjas nerims visas tris paras. Kitą savaitę vyraus debesuoti, vėjuoti, kartkartėmis su negausiu lietumi, tačiau dar nešalti orai. Kitaip tariant, bus ruduo“, – tvirtina sinoptikas.
Orai Europoje
Orus Europoje rytoj lems viena didelė aukšto slėgio sritis ir žemas slėgis rytinėje žemyno dalyje.
Debesų apklotas virš Europos bus ganėtinai margas; daugiau saulės bus vakarinėje žemyno dalyje, daugiau debesų – rytinėje.
Didžiojoje Europos dalyje nusistovėjo vidutiniškai šilti orai, vasariškos šilumos dar bus pačiuose pietuose, gaivūs orai – rytuose.
Romoje rytoj saulė pro debesis ir 25 šilumos, Barselonoje skaisti saulė ir 23 laipsniai, Paryžiuje saulė pro debesis ir šils iki 18, Londone apniukęs dangus ir 16 laipsnių šilumos; Berlyne debesuoti orai ir 16 laipsnių, Varšuvoje daug saulės ir šils iki 15.
