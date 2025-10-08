Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Įspėja dėl orų – malonu nebus: štai kas laukia artimiausiomis dienomis

2025-10-08 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-08 17:55

Lietuvoje šiandien buvo šviesūs, daug kur tiesiog saulėti orai, lietus atslinko tiktai į vakarinius rajonus. Naktį giedra liks tiktai šalies rytuose, kitur bus debesuota, daug kurpalis. Dieną negausus lietus pamažu persikels į rytinę šalies pusę, kitur tikimybė menka, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

0

Anot jo, pras naktį atvės nevienodai. Šalies rytuose, kur liks giedra, atvės iki 3 – 4 laipsnių šilumos, čia bus ir šalnų – ore kai kur, dirvos paviršiuje – daug kur. Kitur atvės iki 6 – 8, vakaruose 10 – 11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 13 – 15 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, artimiausią parą prasidės kitoks ruduo. Naktį palis daugiausia šalies vakaruose, dieną – daugiausia rytuose. Naktį kai kur rūkas“, – nurodo sinoptikas.

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Oras naktį atvės nuo 3 – 4 laipsnių rytuose iki 10 – 11 vakaruose, rytuose bus šalnų, dieną oras sušils iki 13 – 15 laipsnių šilumos.

O jau penktadienio naktį lietaus bus visur, dieną – daugiausia rytinėje šalies pusėje. Sustiprės nemalonus šiaurės vakarų vėjas. Žemiausia temperatūra naktį apie 8 – 10, aukščiausia dieną 13 – 15 laipsnių šilumos.

Savaitgalio orai

Šeštadienio naktį palis kai kur, dieną – daug kur, bet ir naktį, ir dieną lietus bus negausus. Vis dar bus vėjuota. Oras naktį atvės iki 5 – 7, šalies vakaruose 10 – 12 laipsnių, dieną temperatūra kils iki 14 – 16 laipsnių šilumos.

Nešiltas, vėjuotas, lietingas bus ir sekmadienis.

„Ką gi, gražų saulėtą rudenį pakeis debesuotas, vėjuotas ir lietingas“, – sako N. Šulija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

