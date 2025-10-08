Įspėja dėl orų – malonu nebus: štai kas laukia artimiausiomis dienomis

Anot jo, pras naktį atvės nevienodai. Šalies rytuose, kur liks giedra, atvės iki 3 – 4 laipsnių šilumos, čia bus ir šalnų – ore kai kur, dirvos paviršiuje – daug kur. Kitur atvės iki 6 – 8, vakaruose 10 – 11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 13 – 15 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, artimiausią parą prasidės kitoks ruduo. Naktį palis daugiausia šalies vakaruose, dieną – daugiausia rytuose. Naktį kai kur rūkas“, – nurodo sinoptikas.
Oras naktį atvės nuo 3 – 4 laipsnių rytuose iki 10 – 11 vakaruose, rytuose bus šalnų, dieną oras sušils iki 13 – 15 laipsnių šilumos.
O jau penktadienio naktį lietaus bus visur, dieną – daugiausia rytinėje šalies pusėje. Sustiprės nemalonus šiaurės vakarų vėjas. Žemiausia temperatūra naktį apie 8 – 10, aukščiausia dieną 13 – 15 laipsnių šilumos.
Savaitgalio orai
Šeštadienio naktį palis kai kur, dieną – daug kur, bet ir naktį, ir dieną lietus bus negausus. Vis dar bus vėjuota. Oras naktį atvės iki 5 – 7, šalies vakaruose 10 – 12 laipsnių, dieną temperatūra kils iki 14 – 16 laipsnių šilumos.
Nešiltas, vėjuotas, lietingas bus ir sekmadienis.
„Ką gi, gražų saulėtą rudenį pakeis debesuotas, vėjuotas ir lietingas“, – sako N. Šulija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!